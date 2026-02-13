CANAL RCN
Polémica en la Liga BetPlay: ¿Por qué no se volverán a compartir los audios del VAR?

Dimayor explicó por qué no volverán a publicarse los audios del VAR en el FPC. La decisión busca proteger a los árbitros tras jugadas polémicas.

febrero 13 de 2026
10:01 a. m.
Durante los últimos meses, los audios del VAR se habían convertido en una herramienta de transparencia, donde horas después de los partidos más controvertidos, los aficionados podían escuchar las conversaciones entre los árbitros de campo y la cabina de video. Sin embargo, esa práctica no continuará.

RELACIONADO

La decisión fue confirmada por Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, quien explicó públicamente las razones detrás de esta medida que ya genera debate entre hinchas, periodistas y analistas.

La razón por la que no se publicarán más los audios del VAR

En diálogo con Win Sports, Zuluaga fue directo: “Poner el audio del VAR es ir en contra del árbitro que se equivocó y esto sería riesgoso en un país como el nuestro”.

El dirigente argumentó que el contexto social colombiano obliga a tener especial cuidado con la exposición pública de los jueces. Según explicó, Colombia tiene antecedentes de violencia y señalar directamente a un árbitro tras un error podría derivar en consecuencias personales delicadas.

RELACIONADO

Para la Dimayor, la prioridad ahora es la protección del cuerpo arbitral. Aunque la publicación de audios buscaba transparencia, desde la dirigencia consideran que el riesgo supera el beneficio en el escenario actual.

¿Cómo se buscará mejorar el arbitraje en el FPC?

Ante las críticas por decisiones polémicas, el presidente de la Dimayor aseguró que se han tomado medidas internas para elevar el nivel arbitral. “Se dobló la inversión en capacitación para los jueces y se doblaron los beneficios para ellos”, explicó.

Zuluaga insistió en que el objetivo es reducir al máximo los errores humanos dentro del terreno de juego. “Esperamos que cada día los errores humanos sean menores”, afirmó, reconociendo que el margen de equivocación nunca desaparecerá por completo.

RELACIONADO

Así las cosas, mientras tanto, los hinchas deberán volver a analizar las jugadas polémicas sin la posibilidad de escuchar lo que realmente se dijo en la cabina del VAR.

