ATENCIÓN: Independiente Santa Fe tomó decisión de ÚLTIMO MOMENTO con Brayan Ceballos

Independiente Santa Fe, de acuerdo con lo que ha expresado su presidente Eduardo Méndez y su director técnico Pablo Repetto, sigue en la búsqueda de un defensa central y un extremo.

Hace unos días, en un diálogo con Carlos Antonio Vélez, el presidente del 'cardenal' afirmó que tenía un acuerdo para que Brayan Ceballos llegara a Independiente Santa Fe, pero que la oficialización dependía de la respuesta de los hinchas con los abonos de la Copa Libertadores 2026.

Sin embargo, en las últimas horas, todo dio un giro inesperado e Independiente Santa Fe tuvo que pronunciarse públicamente.

Brayan Ceballos no llegará a Independiente Santa Fe: la decisión ya está tomada

En la mañana de este 13 de febrero, Independiente Santa Fe manifestó que tenía un acuerdo con New England Revolution para adquirir a Brayan Ceballos, pero que finalmente el negocio no podrá realizarse.

"Nos permitimos informar que, una vez acordados los términos y condiciones de pago con el equipo New England Revolution, de la MLS, por el jugador Brayan Ceballos, hemos recibido la comunicación del club que exige unas garantías bancarias que, infortunadamente, hoy no es posible cumplir debido al proceso que adelantamos en la Ley de insolvencia 1116", planteó Independiente Santa Fe.

"Lamentamos no haber podido llegar a un acuerdo. Continuaremos junto al cuerpo técnico buscando lo mejor para el equipo previo a su participación en la Conmebol Libertadores", añadió.

¿Cómo va Independiente Santa Fe en la Liga Betplay 2026 I?

Independiente Santa Fe ha jugado cinco partidos en la Liga BetPlay 2026 I y ha conseguido cuatro empates y una victoria.

Es así como, por el momento, se encuentra en la posición 12 con siete puntos y su próximo partido será este viernes 13 de febrero, vs. América de Cali, en el Pascual Guerrero, a las 8:00 de la noche.