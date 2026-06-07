Se cumplen 100 días de guerra en Oriente Medio ¿Cómo avanzan los diálogos de paz?

Una reservada misión diplomática en Teherán intenta reabrir los canales de comunicación en Oriente Medio justo cuando se cumplen cien días desde el estallido de la guerra.

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsen Naqvi, entregó una "carta especial" de alto secreto dirigida al líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei.

Pakistán, que ha fungido como mediador del conflicto, canalizó a través del jefe de la diplomacia de Irán un texto que contiene "un mensaje muy importante", según detalló el propio Naqvi a la televisión estatal, sin que se hayan filtrado hasta ahora los pormenores de la misiva.

Este movimiento en la sombra ocurre en un momento de máxima parálisis y hermetismo. Tras las expectativas generadas en mayo en torno a un posible protocolo de acuerdo, tanto Washington como Teherán se han sumido en un absoluto mutismo.

La realidad en las mesas de diálogo dista mucho del optimismo del mes pasado; el propio canciller de Irán, Abás Araqchi, describió los acercamientos con el gobierno estadounidense como un proceso "muy engorrosos" en una entrevista con la cadena de noticias CNN.

De acuerdo con Araqchi, la imprevisibilidad de su contraparte es el principal obstaculo: “El principal problema de negociar con esta administración es que hay que enfrentarse a tantos cambios de postura, a que se muevan las reglas del juego, a declaraciones diferentes, a comentarios contradictorios”, sentenció.

Combates se han reactivado en Oriente Medio:

La falta de sintonía política se refleja en una preocupante reactivación de los combates, rompiendo el ambiente de aparente calma que se había logrado tras el alto el fuego pactado el pasado 8 de abril.

Los focos de tensión bélica han vuelto a encenderse con especial fuerza en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, un corredor marítimo crucial para el comercio global de hidrocarburos que se encuentra bajo el control de las fuerzas de Teherán.

Ante este panorama, el Mando Central de Estados Unidos en Oriente Medio (Centcom) ratificó su postura de fuerza mediante un comunicado en el que advierte que sus tropas "siguen en alerta y listas para seguir defendiéndose de la agresión iraní".

Irán condiciona cualquier acercamiento a que Estados Unidos desbloquee sus activos en el exterior:

La parálisis también tiene un fuerte trasfondo financiero que condiciona cualquier avance. El pasado viernes, Mohsen Rezaei, asesor militar del ayatolá Jamenei, reconoció a la cadena CNN que las conversaciones se encuentran congeladas y condicionó cualquier flexibilización de su país al desbloqueo de 24.000 millones de dólares en activos iraníes retenidos en el exterior.

No obstante, la liberación de este dinero es poco probable en el corto plazo; fuentes cercanas al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sugieren que Washington contempla destinar esos fondos cautivos para costear los perjuicios económicos provocados por las ofensivas de Irán contra los países aliados de la región del Golfo.

La actual crisis se originó el 28 de febrero, fecha en la que una serie de ataques ejecutados por Israel y Estados Unidos contra territorio iraní desataron las hostilidades. A lo largo de estos poco más de tres meses, las consecuencias de la confrontación armada han golpeado con dureza la estabilidad geopolítica de Oriente Medio y a economía mundial.