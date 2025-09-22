Benjamín Romero aparece con los nuevos dueños del Deportivo Cali: revelaron su función

Hay revuelo en el fútbol colombiano tras la reaparición de Benjamín Romero, polémico exdirectivo de Atlético Nacional, quien se encontraba en el cargo de vicepresidente ejecutivo en medio de la reciente crisis del cuadro antioqueño.

Fue visto junto a Richard Lee, representante de IDC Network, el fondo de inversión guatemalteco que se hará con la mayoría accionaria del Deportivo Cali. Ambos estaban con indumentaria del club en los palcos del estadio de Palmaseca durante la final femenina 2025.

¿Cuál es el papel de Benjamín Romero en Deportivo Cali?

Romero, quien también trabajo en clubes como Millonarios, Alianza Lima, así como en las federaciones de Perú y Colombia, estaría trabajando en el equipo que hará el proceso de empalme para la llegada de IDC.

Así lo confirmó el periodista Mariano Olsen, indicando que Benjamín Romero es consultor institucional del Deportivo Cali. De momento, no se confirmó si el dirigente seguiría haciendo parte del equipo una vez se completen las gestiones administrativas.

Presidente del Deportivo Cali y su molestia por Benjamín Romero

Humberto Arias, quien todavía ejerce como el presidente del comité ejecutivo del Deportivo Cali, expresó su descontento por la presencia de Benjamín Romero en el estadio y con indumentaria oficial del equipo.

En diálogo con el 'Super Combo del Deporte', comentó. "Me parece irrespetuoso de parte de IDC y de Richard Lee, que le haya puesto una chaqueta del Deportivo Cali a un señor Romero que ni siquiera es hincha del equipo".