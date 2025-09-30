¿Blessd comprará un equipo en el fútbol colombiano? Lo que se sabe sobre una oferta a un club campeón

Blessd, uno de los artistas de reguetón más influyentes de la nueva generación, habría presentado una oferta de 15 millones de dólares para comprar al Deportivo Pereira, histórico equipo del fútbol profesional colombiano.

Según reveló el programa 'El Vbar' de Caracol Radio, la propuesta del artista busca posicionarlo como accionista mayoritario del club. Sin embargo, la cifra dista mucho de los 30 millones de dólares en los que la directiva actual valora la institución.

Blessd, entre la música y el fútbol

Blessd no es ajeno al mundo deportivo. Además de ser hincha confeso de Atlético Nacional, ya es propietario del Vendsyssel FF, equipo de tercera división en Dinamarca, y socio de la Unión Balompédica Conquense en España. Además, junto a su productor Dímelo Jara tienen proyectos en la tercera división colombiana.

Para el reguetonero, adquirir al 'Matecaña' representaría una oportunidad estratégica de inversión:

Expandir su marca personal a través del fútbol.

Conectar la música con el deporte, dos industrias con fuerte alcance en redes sociales.

Generar ingresos y visibilidad internacional para el club.

¿Cuánto vale realmente Deportivo Pereira?

El presidente del club, Álvaro López, ha fijado el precio en 30 millones de dólares (120.000 millones de pesos colombianos), según Alexis Rodríguez de Win Sports. Sin embargo, otras ofertas recientes apenas han alcanzado los 22 millones de dólares, de acuerdo a lo informado por el periodista Mauricio Vidal.

La hinchada del Pereira también ha presionado por un cambio en la dirigencia, criticando la gestión de los actuales directivos.