CANAL RCN
Deportes

Bus con hinchas del Deportivo Pereira cayó a un abismo: hay comunicado del club

Un bus con hinchas del Deportivo Pereira cayó a un abismo en Tolima tras el partido con Boyacá Chicó. Varios resultaron heridos y el club se pronunció.

Bus hinchas del Deportivo Pereira
Foto: Deportivo Pereira oficial

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
11:57 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La noche del domingo 21 de septiembre de 2025, Deportivo Pereira empató 1-1 frente a Boyacá Chicó en Tunja, un duelo que terminó pasadas las 10:00 p. m. y que contó con presencia de varios seguidores del conjunto ‘matecaña’.

"Necesito unos para diciembre": en Valledupar se burlaron de los hinchas de Millonarios
RELACIONADO

"Necesito unos para diciembre": en Valledupar se burlaron de los hinchas de Millonarios

Sin embargo, horas después la alegría del fútbol se vio opacada por un grave accidente en el que estuvieron involucrados hinchas del equipo risaraldense.

Accidente en la vía Ibagué – La Línea

De acuerdo con reportes preliminares, en la madrugada del lunes 22 de septiembre un vehículo tipo camioneta que transportaba a aficionados del Pereira se precipitó a un abismo en el Alto de Boquerón, corredor vial ubicado entre Ibagué y La Línea, en el departamento del Tolima.

Luis Suárez: de qué equipo es hincha en Colombia y su breve paso por el FPC
RELACIONADO

Luis Suárez: de qué equipo es hincha en Colombia y su breve paso por el FPC

El grupo de hinchas regresaba de acompañar a su equipo en condición de visitante cuando se produjo el accidente. Aunque no se registraron víctimas mortales, varios de los ocupantes resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a centros asistenciales cercanos.

Comunicados del club y la barra organizada

Desde la barra Lobo Sur se pronunció un comunicado oficial en el que expresaron: “Lamentamos informar que un vehículo tipo camioneta que regresaba de la ciudad de Tunja con 7 de nuestros integrantes, tuvo un accidente de tránsito sin dejar víctimas que lamentar, pero con algunos de los muchachos gravemente heridos. Fuerza para todos ellos y una oración al cielo, pronta recuperación”.

Por su parte, el Deportivo Pereira también envió un mensaje de apoyo a los afectados: “El Deportivo Pereira F.C S.A.S lamenta profundamente el accidente que sufrieron algunos de nuestros hinchas que nos acompañaron en el partido ante Boyacá Chicó en Tunja. Oramos por su salud y pronta recuperación. Nuestros pensamientos están con ellos y sus familias”.

Mujer hincha de Millonarios fue captada orinando en el partido entre Millonarios vs. Santa Fe
RELACIONADO

Mujer hincha de Millonarios fue captada orinando en el partido entre Millonarios vs. Santa Fe

El accidente generó solidaridad en redes sociales, donde aficionados y clubes enviaron mensajes de aliento, destacando el compromiso y la pasión de quienes, pese a las distancias, siempre siguen al conjunto pereirano.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Balón de Oro

Blessd hace historia y cantará en la ceremonia del Balón de Oro en París: hora y dónde verlo hoy

Ciclismo

🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 3 del Clásico RCN 2025, hoy lunes 22 de septiembre: sígala en directo

Fútbol internacional

Revelan las graves amenazas contra Jonathan González, el futbolista asesinado a tiros en Ecuador

Otras Noticias

Viral

Karina García mostró su rostro tras hacerse procedimiento estético: así quedó

La creadora de contenido compartió detalles de cómo luce tras el nuevo procedimiento estético en su rostro.

TikTok

TikTok en EE. UU. cambia de manos: Oracle gestionará su algoritmo bajo supervisión estadounidense

Washington buscó de forma contundente retirar las operaciones estadounidenses de TikTok de las manos de la empresa matriz china ByteDance.

Cauca

Liberan a defensor público que había sido secuestrado en Caloto, Cauca

Alimentos

Alimentos y bebidas relacionadas con el debilitamiento de los huesos, según especialistas

Secretaria de Movilidad

Únicas infracciones que permiten sacar su vehículo de patios de forma virtual en Bogotá