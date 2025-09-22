Bus con hinchas del Deportivo Pereira cayó a un abismo: hay comunicado del club

La noche del domingo 21 de septiembre de 2025, Deportivo Pereira empató 1-1 frente a Boyacá Chicó en Tunja, un duelo que terminó pasadas las 10:00 p. m. y que contó con presencia de varios seguidores del conjunto ‘matecaña’.

Sin embargo, horas después la alegría del fútbol se vio opacada por un grave accidente en el que estuvieron involucrados hinchas del equipo risaraldense.

Accidente en la vía Ibagué – La Línea

De acuerdo con reportes preliminares, en la madrugada del lunes 22 de septiembre un vehículo tipo camioneta que transportaba a aficionados del Pereira se precipitó a un abismo en el Alto de Boquerón, corredor vial ubicado entre Ibagué y La Línea, en el departamento del Tolima.

El grupo de hinchas regresaba de acompañar a su equipo en condición de visitante cuando se produjo el accidente. Aunque no se registraron víctimas mortales, varios de los ocupantes resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a centros asistenciales cercanos.

Comunicados del club y la barra organizada

Desde la barra Lobo Sur se pronunció un comunicado oficial en el que expresaron: “Lamentamos informar que un vehículo tipo camioneta que regresaba de la ciudad de Tunja con 7 de nuestros integrantes, tuvo un accidente de tránsito sin dejar víctimas que lamentar, pero con algunos de los muchachos gravemente heridos. Fuerza para todos ellos y una oración al cielo, pronta recuperación”.

Por su parte, el Deportivo Pereira también envió un mensaje de apoyo a los afectados: “El Deportivo Pereira F.C S.A.S lamenta profundamente el accidente que sufrieron algunos de nuestros hinchas que nos acompañaron en el partido ante Boyacá Chicó en Tunja. Oramos por su salud y pronta recuperación. Nuestros pensamientos están con ellos y sus familias”.

El accidente generó solidaridad en redes sociales, donde aficionados y clubes enviaron mensajes de aliento, destacando el compromiso y la pasión de quienes, pese a las distancias, siempre siguen al conjunto pereirano.