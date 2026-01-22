Boca Juniors sorprende y busca a jugador de la selección Colombia tras desistir de Marino

Boca Juniors ya empieza a moverse con decisión pensando en la temporada 2026 y, fiel a una tradición que ha marcado varias etapas exitosas de su historia, el club argentino tiene como prioridad incorporar a un futbolista colombiano a su plantel. Tras desistir en las últimas semanas de la opción de Marino Hinestroza, la dirigencia ‘xeneize’ redirigió su atención hacia otro nombre que viene ganando terreno tanto en el fútbol internacional como en la selección Colombia.

La búsqueda no es casual. Desde la cúpula directiva consideran que el próximo proyecto deportivo necesita un jugador ofensivo, desequilibrante y con presente competitivo, características que hoy encajan con un perfil que milita en el fútbol brasileño y atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

Kevin Serna, el nuevo objetivo de Riquelme

Según se conoció recientemente, Juan Román Riquelme y el consejo de fútbol de Boca Juniors tienen como principal candidato a Kevin Serna, extremo que actualmente defiende los colores de Fluminense. El atacante colombiano ha logrado consolidarse en el competitivo Brasileirao, destacándose por su velocidad, su capacidad de desborde y su versatilidad en el frente de ataque, cualidades que no han pasado desapercibidas en Buenos Aires.

El gran nivel mostrado en Brasil le permitió a Serna recibir la convocatoria de Néstor Lorenzo para los más recientes amistosos de la selección Colombia, un respaldo que elevó aún más su cotización internacional. Boca, consciente de ese crecimiento, habría presentado una oferta cercana a los 5 millones de dólares, cifra que inicialmente estaba destinada a la negociación por Marino Hinestroza.

Diferencias económicas y un respaldo clave desde Boca

Sin embargo, Fluminense no estaría dispuesto a dejar salir al jugador por ese monto. Desde Brasil esperan una cifra cercana a los 7 millones de dólares, teniendo en cuenta que el club posee el 80 % de los derechos deportivos del futbolista. En ese contexto, el agente de Kevin Serna viajaría a Río de Janeiro en los próximos días para intentar acercar posiciones y destrabar la negociación.

Un factor que juega a favor de Boca es el respaldo de Mauricio ‘Chicho’ Serna, ídolo del club y conocedor profundo del mercado colombiano. El exvolante, quien tuvo vínculo reciente con la institución, avaló el nombre del extremo y destacó sus condiciones. “Cuando el jugador llegó a Alianza Lima me pasaron material de él, me lo referenciaron, vi cosas muy interesantes. Es un jugador con muchas habilidades, muy rápido, muy veloz y con la particularidad de poder desempeñarse en varias posiciones ofensivas”, señaló.

Con el aval interno y el interés firme de Riquelme, Boca Juniors acelera gestiones para cumplir su objetivo: sumar talento colombiano y reforzar su ataque con un futbolista que hoy atraviesa un momento ideal para dar el salto a uno de los clubes más exigentes del continente.