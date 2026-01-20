El negociazo que hizo Nacional en su venta de Marino Hinestroza al Vasco da Gama

Atlético Nacional vuelve a ser protagonista del mercado de transferencias, esta vez por una operación que deja sensaciones encontradas entre lo deportivo y lo económico. Todo indica que el conjunto verdolaga habría cerrado la salida de Marino Hinestroza rumbo al Vasco da Gama de Brasil, en una negociación que se venía gestando desde hace varias semanas y que finalmente tomó otro rumbo tras caerse la opción de Boca Juniors.

El joven extremo derecho estuvo muy cerca de vestir la camiseta del club argentino, pero la negociación nunca terminó de concretarse. Diferencias en los términos económicos y en la estructura del acuerdo enfriaron las conversaciones con Boca, lo que abrió la puerta para que Vasco da Gama entrara con fuerza y lograra quedarse con el futbolista, en una movida que fue bien recibida por la dirigencia de Nacional.

Vasco da Gama toma ventaja y se queda con Hinestroza

Según revelaron varios periodistas del país, el club brasileño desembolsará una cifra cercana a los seis millones de dólares por la ficha de Marino Hinestroza, monto que representa una de las ventas más importantes de Atlético Nacional en los últimos mercados. Además, el acuerdo contempla que el conjunto antioqueño conserve el 20% de los derechos económicos del jugador, pensando en una futura transferencia que pueda seguir generando ingresos.

Para Vasco da Gama, la llegada de Hinestroza responde a la necesidad de potenciar su ataque con un futbolista joven, veloz y desequilibrante por la banda derecha. En Brasil confían en que el extremo colombiano pueda adaptarse rápidamente y convertirse en una pieza clave del proyecto deportivo, en un torneo exigente y de alta visibilidad como el Brasileirao.

RELACIONADO Junior se pronunció ante los rumores de una supuesta negociación con James Rodríguez

Un negocio complejo, pero favorable para Nacional

Más allá del monto total de la operación, el negocio tiene un componente adicional que Atlético Nacional ya tenía previsto. Del dinero recibido, el club verdolaga deberá transferir el 50% a Columbus Crew de Estados Unidos, dueño de la otra mitad del pase del jugador. Aun así, la dirigencia considera que la operación es positiva, no solo por el ingreso inmediato, sino por el porcentaje que se reservó pensando en el futuro.

En lo deportivo, la salida de Hinestroza obliga al cuerpo técnico a reorganizar su frente de ataque, pero en lo institucional refuerza la estrategia de Nacional de potenciar jugadores jóvenes y venderlos en mercados competitivos. De no presentarse inconvenientes de última hora, la transferencia quedará cerrada entre este martes y miércoles, marcando el cierre de una novela que tuvo varios capítulos y destinos posibles.

Así, Atlético Nacional concreta una venta estratégica, mientras Marino Hinestroza se prepara para dar un salto importante en su carrera, ahora con destino al fútbol brasileño.