Superaron la oferta por Marino Hinestroza y ya no jugaría con Boca Juniors: nuevos detalles

Marino Hinestroza se aleja de Boca Juniors tras una contraoferta millonaria desde Brasil: revelaron nuevos detalles.

Marino Hinestroza
Foto: Atlético Nacional

Noticias RCN

enero 19 de 2026
03:50 p. m.
El mercado de fichajes podría dar una sorpresa en las últimas horas con el futuro del extremo colombiano Marino Hinestroza. Cuando todo parecía indicar que el jugador de Atlético Nacional tenía un pie en Buenos Aires para unirse a Boca Juniors, una potente irrupción desde el fútbol brasileño cambiaría radicalmente el destino del atacante de 23 años.

La operación con Boca Juniors, que se había estancado recientemente por diferencias en los porcentajes que percibiría el jugador, estaba tasada en 5 millones de dólares. Sin embargo, esas dudas abrieron una ventana de oportunidad para que Vasco da Gama, presentara una mejor propuesta para Atlético Nacional y Marino Hinestroza.

Vasco da Gama pone más dinero por Marino Hinestroza

El nuevo protagonista en esta novela es el Vasco da Gama. El equipo carioca decidió acelerar a fondo y presentó una oferta formal que supera las cifras manejadas por los argentinos.

De acuerdo con el periodista brasileño Lucas Pedrosa, la operación entre Vasco y Marino estaría en los 6 millones de dólares.

Con esta nueva cifra, Vasco aseguraría al extremo colombiano, dejando a Boca sin margen de maniobra.

Marino Hinestroza podría llegar a Río de Janeiro

La llegada de Hinestroza a Río de Janeiro no es casualidad; es un pedido expreso del director técnico Fernando Diniz para armar su Vasco modelo 2026.

El entrenador conoce bien el talento colombiano tras su exitoso paso por Fluminense potenciando a jugadores como Jhon Arias. Diniz ve en Hinestroza un perfil similar: un jugador potente físicamente, con gran capacidad de desborde en el uno contra uno, fundamental para sus aspiraciones en el Brasileirão y la Copa Sudamericana.

