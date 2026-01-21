Lo que dijo Marino Hinestroza sobre su no llegada a Boca Juniors: revelan chat

La novela del mercado de fichajes en torno a Marino Hinestroza tuvo un cierre inesperado.

Lo que parecía una llegada encaminada a Boca Juniors, con negociaciones avanzadas entre clubes y el propio jugador ilusionado, terminó diluyéndose y derivó en una sorpresiva transferencia al Vasco da Gama.

La operación, que involucraba a Atlético Nacional, parecía en su recta final. Sin embargo, el desenlace fue otro y dejó molestia en el entorno xeneize, que esperaba una definición distinta.

El mensaje que evidenció la frustración de Marino Hinestroza

La periodista Yoana Don, de A24 Noticias & América, publicó una historia en Instagram con la frase: “Qué linda le hubiera quedado la de Boquita a Marino”.

La respuesta del jugador no tardó en llegar y fue tan breve como contundente. “Qué lindo hubiera sido”, escribió Hinestroza, acompañado de un emoji llorando.

Aunque desde el lado de Atlético Nacional (aún no oficial) el acuerdo con Vasco resultó más favorable en términos económicos, quedó la sensación de que el futbolista sí veía con buenos ojos el salto al fútbol argentino.

¿Por qué se cayó Boca y apareció Vasco da Gama?

La explicación llegó desde Brasil. El periodista Lucas Pedrosa reveló el detalle clave del giro en la negociación.

“Fernando Diniz fue figura clave en el fichaje del delantero Marino Hinestroza. El técnico llamó en secreto al jugador, que ya tenía pasaje a Buenos Aires, y lo convenció para que viniera a jugar al Vasco”, explicó.

De acuerdo con esta versión, Fernando Diniz sería determinante. Vasco aceleró en silencio y cerró una transferencia cercana a los seis millones de dólares, cifra superior a la acordada con Boca. Además, surgieron diferencias en el contrato del jugador con el club argentino, lo que terminó por romper el acuerdo.