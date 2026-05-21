Partido del Mundial 2026 llegó a uno de los precios más bajos de la historia: boleta costaría 30.000 pesos

Durante las últimas horas, las plataformas de reventa de entradas (resale) han registrado una cifra histórica de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los boletos para el enfrentamiento de la fase de grupos entre las selecciones de Cabo Verde y Arabia Saudita, programado para el próximo 26 de junio en el Estadio NRG de Houston, llegaron a cotizarse a un precio mínimo de 8 dólares (aproximadamente 29.700 pesos colombianos al cambio actual), marcando el valor más bajo jamás visto para un partido de una cita mundialista de mayores.

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Este desplome en los precios ha encendido las alarmas y el debate entre los analistas de la industria del entretenimiento. Tradicionalmente, asistir a un partido del Mundial se considera un lujo debido a la altísima demanda global.

Aunque Arabia Saudita cuenta con una afición apasionada en Medio Oriente y Cabo Verde se ha consolidado como una grata sorpresa africana, ninguno de los dos países posee una base masiva de hinchas residentes en el estado de Texas, en comparación con selecciones latinoamericanas o europeas de primera línea.

El Estadio NRG tiene un aforo superior a los 72.000 espectadores. Con una oferta tan masiva de asientos y una demanda local de compra que avanza a un ritmo lento, el exceso de boletos en circulación ha empujado los precios hacia abajo de manera agresiva.

Muchos revendedores masivos adquirieron paquetes de entradas esperando que el sorteo emparejara a potencias mundiales en dicho escenario. Al confirmarse este duelo del Grupo H, la urgencia por recuperar al menos una fracción de la inversión inicial desató una guerra de precios a la baja en plataformas de reventa.

Mientras ver este compromiso cuesta menos que un combo de comida rápida en Estados Unidos, las entradas oficiales de Categoría 1 de la FIFA para este mismo juego se lanzaron originalmente sobre los 250 dólares, y los partidos de selecciones como México, Argentina o Estados Unidos superan con facilidad los 600 dólares en las mismas páginas de reventa.

Para los fanáticos del fútbol que se encuentran en territorio norteamericano o planean viajar, esta anomalía representa una oportunidad única. Ver un partido oficial de la Copa del Mundo por menos de 30.000 pesos colombianos es un fenómeno que difícilmente volverá a repetirse en la historia moderna del deporte rey.