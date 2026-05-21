Panini reveló si Neymar tendrá lámina en el álbum del Mundial 2026 tras ser llamado

El astro brasileño, actual jugador del Santos F.C., Neymar Jr., ha desatado una auténtica locura tras confirmarse que hará parte del plantel de jugadores en el Mundial de 2026.

Tras casi tres años de ausencia en el seleccionado nacional debido a complejas lesiones y dudas sobre su regularidad, el nombre de Neymar resonó con fuerza en el auditorio de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), provocando aplausos eufóricos entre los asistentes.

A sus 34 años, el histórico número 10 se alista para disputar su cuarto Mundial, una hazaña que en la historia del balompié brasileño solo comparte con Pelé.

El retorno del delantero del Santos al combinado nacional no será fácil. Según filtraciones del entorno de la CBF, Ancelotti y el director de selecciones, Rodrigo Caetano, sostuvieron una videollamada crucial con el jugador días antes del anuncio.

Ahora, luego de esta noticia, miles de seguidores que actualmente se encuentran llenando el famosos álbum Panini, se cuestionaron si la lámina del astro brasilero estará en esta edición, puesto que no había sido llamado para esta lista.

Panini informó que Neymar estará

Desde Panini se confirmó que el atacante estará en la edición 2026. El proceso se dará con un un paquete de láminas que sale al mercado semanas después de la edición inicial.

Los paquetes complementarios incluirán los reemplazos oficiales y las nuevas figuras que se sumaron a los equipos, permitiendo a los usuarios ajustar las plantillas.

En cuanto al valor de la figura de este jugador, se presume que sea alto puesto que será especial y una de las más codiciadas por los coleccionistas.

Foto: AFP

¿Cuándo debutará Brasil en el Mundial de 2026?

Brasil debutará oficialmente en el Mundial de 2026 el sábado 13 de junio.El encuentro, válido por el Grupo C, será contra la selección de Marruecos y se disputará en el New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) a las 6:00 p.m. (hora local / hora de Colombia).

Posteriormente, el fixture de la Canarinha en la fase de grupos continuará de la siguiente manera: