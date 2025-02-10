CANAL RCN
La postura de la FIFA ante los llamados de sanción a Israel para el Mundial

El presidente de la FIFA se pronunció sobre los pedidos de sanción para Israel de cara al Mundial 2026.

Infantino
Foto: AFP

octubre 02 de 2025
12:02 p. m.
La FIFA emitió este jueves un comunicado en el que hizo un llamado a la paz frente a la situación en Gaza, pero evitó pronunciarse directamente sobre la posibilidad de excluir a la federación de Israel de las competiciones internacionales, incluido el camino hacia el Mundial de 2026.

El presidente del organismo, Gianni Infantino, reconoció en la apertura de la reunión a puerta cerrada que el fútbol no tiene la capacidad de resolver conflictos geopolíticos, aunque sí puede ser un canal para enviar mensajes de unión en medio de la división global.

“El poder del fútbol está en reunir a las personas en un mundo dividido”, señaló Infantino, insistiendo en que el papel de la FIFA es promover los valores deportivos, educativos y culturales que representa el balompié. Sin embargo, la ausencia de una mención explícita a Israel en el comunicado alimentó aún más el debate, ya que las presiones para que el país sea sancionado han ido en aumento en las últimas semanas.

Crecen las presiones internacionales sobre Israel

Diversas voces han exigido a la FIFA y a la UEFA aplicar sanciones similares a las que impusieron en 2022 a Rusia tras la invasión de Ucrania. Tres expertos independientes de la ONU solicitaron la exclusión de Israel, alegando graves violaciones a los derechos humanos en Gaza y advirtiendo que las instituciones deportivas no deben ignorar esa realidad.

Incluso desde el ámbito europeo han surgido posturas firmes. Lise Klaveness, presidenta de la federación noruega, aseguró que trabaja para que Israel sea sancionado y comparó la situación con el precedente ruso: “Si Rusia fue excluida, Israel también debería serlo”, afirmó en declaraciones recientes.

La presión internacional, por ahora, no se ha traducido en una decisión oficial. La FIFA mantiene que su rol es estrictamente deportivo, aunque reconoce la influencia social y cultural del fútbol en contextos de crisis. Mientras tanto, la selección israelí sigue adelante en la campaña de clasificación rumbo al Mundial de 2026, con incertidumbre sobre si las crecientes peticiones de exclusión llegarán a materializarse en una sanción.

