Así están estafando a fans del Mundial 2026: revelaron la ola de fraudes

La fiebre del fútbol ya genera un fenómeno paralelo: una masiva red de fraude digital.

A nueve meses de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, expertos en ciberseguridad han detectado una alarmante economía criminal diseñada para estafar a millones de aficionados.

Los riesgos digitales del Mundial 2026 se manifiestan en la creación coordinada de miles de dominios fraudulentos listos para vender entradas falsas, distribuir malware y ofrecer streaming ilícito.

Las estafas que se están presentando con la llegada del Mundial 2026

Un informe reciente de la firma Check Point Software reveló la magnitud del problema: en solo dos meses, se registraron más de 4.300 dominios que utilizan referencias a la FIFA, el Mundial o las ciudades anfitrionas.

Esta actividad masiva, con picos de casi 1.500 registros en apenas cinco días, no es orgánica; es una infraestructura de fraude diseñada con precisión.

Así están engañando a personas que quieren ir al Mundial de fútbol

La magnitud de los riesgos digitales del Mundial se evidencia en las tácticas de los ciberdelincuentes. La mayoría de los sitios fraudulentos se concentran en extensiones de bajo costo (como .online, .shop o .store), aunque el .com sigue siendo el preferido. Los estafadores utilizan lenguajes como español, inglés y portugués, apuntando a los mercados más apasionados como Brasil y México.

La clave de su éxito reside en la credibilidad. Muchos dominios hacen referencia directa a ciudades sede como Dallas, Toronto o Ciudad de México, lo que facilita el engaño a viajeros que buscan alojamiento, tours o boletos.

Además, se ha detectado que los actores maliciosos registran dominios para los Mundiales de 2030 y 2034, manteniéndolos inactivos para que ganen legitimidad con el tiempo, una técnica clásica del fraude de largo plazo.

Los dominios fraudulentos se activarán con tres grandes señuelos que buscan monetizar la pasión del aficionado:

Venta de entradas falsas: Sitios que prometen entradas exclusivas o garantizadas que no existen, lo que no solo frustra al comprador, sino que también genera un mercado de reventa inflado.

Streaming pirata y malware: Páginas que ofrecen transmisiones de partidos "en HD gratis", pero que en realidad son trampas para instalar software malicioso en los dispositivos de los usuarios.

Mercancía falsificada: Sitios dedicados a la venta de camisetas, uniformes y accesorios que imitan las marcas oficiales, impactando a la FIFA y sus patrocinadores.

La amenaza más sofisticada involucra a los sistemas de ticketing. Se teme el uso de botnets (redes de bots) diseñadas para acaparar las entradas oficiales en segundos, replicando las prácticas que ya han desestabilizado la industria de conciertos en EE. UU. Los expertos alertan que el fraude no es espontáneo; es una economía criminal bien organizada que ya tiene lista su infraestructura para la gran fiesta del fútbol.