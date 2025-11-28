CANAL RCN
Deportes

Bolivia marcó terrible golazo contra Colombia en la Liga de Naciones: vea la anotación

Bolivia abrió el marcador frente a Colombia con un impresionante golazo de media distancia en la Liga de Naciones Femenina.

Bolivia
Foto: Deportes RCN

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
05:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La tercera fecha de la Liga de Naciones Femenina dejó un arranque inesperado para la Selección Colombia, que vio caer su arco apenas un minuto después de comenzado el segundo tiempo frente a Bolivia. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia regresó al campo con la intención de imponer condiciones rápidamente, pero se encontró con un golazo que desató la sorpresa en el estadio y dio nuevo impulso al conjunto boliviano, que llegaba golpeado por los resultados previos en el certamen.

El tanto, convertido al minuto 46’, cambió por completo el panorama del compromiso y obligó a Colombia a reaccionar ante un rival que no había logrado marcar en sus dos presentaciones anteriores.

🔴 EN VIVO 🔴 Bolivia 1 - 0 Colombia, Liga de Naciones Femenina: vea el partido en directo
RELACIONADO

🔴 EN VIVO 🔴 Bolivia 1 - 0 Colombia, Liga de Naciones Femenina: vea el partido en directo

Un golazo inolvidable de Sonia Torihuano para abrir la historia boliviana

La autora del sorpresivo 1-0 fue Sonia Torihuano, quien protagonizó uno de los mejores goles de la competición. La jugadora boliviana interceptó un balón suelto en mitad de campo ofensivo y, sin dudarlo, tomó un potente remate de media distancia. La pelota viajó con fuerza y precisión hacia el ángulo superior izquierdo del arco colombiano, dejando sin opción de respuesta a la guardameta tricolor.

Ese gol no solo puso a Bolivia en ventaja, sino que también representó el primer tanto del equipo en la Liga de Naciones Femenina. Antes del duelo ante Colombia, la selección del altiplano había sufrido duras caídas 5-0 frente a Chile y 4-0 frente a Ecuador, resultados que habían generado dudas sobre su capacidad ofensiva. Sin embargo, Torihuano cambió el guion con un gesto técnico impecable que revitalizó el ánimo del plantel.

Tras tres fechas de cuadrangulares, esta sería la final del FPC según la IA
RELACIONADO

Tras tres fechas de cuadrangulares, esta sería la final del FPC según la IA

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia Femenina

🔴 EN VIVO 🔴 Bolivia 1 - 0 Colombia, Liga de Naciones Femenina: vea el partido en directo

Chelsea

Chelsea vs. Arsenal: fecha, hora y TV para ver el partido de la Premier League

Manchester United

Colombia tendrá nuevo representante en el Manchester United: dar por hecho el fichaje

Otras Noticias

Tiquetes aéreos

JetSMART se pronuncia sobre la alerta de Airbus A320: ¿Afectación en sus vuelos en Colombia?

JetSMART aclaró el impacto de la actualización urgente ordenada por Airbus para los aviones A320. La aerolínea informó que solo pocas aeronaves serán intervenidas.

Artistas

Ryan Castro anuncia su próxima canción decembrina con inédito video en redes

El “cantante del ghetto” sorprendió al compartir detalles del video oficial de su próxima canción para celebrar la llegada de diciembre.

Peajes

Gobierno asegura que ha asumido millonarios costos por congelamiento de tarifas de peajes

Nicolás Maduro

Maduro y Trump hablaron por teléfono hace una semana: lo que se dijeron

Cuidado personal

Expertos revelan los riesgos sobre el exceso de entrenamiento: ¿cuáles son las señales de advertencia?