Bolivia marcó terrible golazo contra Colombia en la Liga de Naciones: vea la anotación

La tercera fecha de la Liga de Naciones Femenina dejó un arranque inesperado para la Selección Colombia, que vio caer su arco apenas un minuto después de comenzado el segundo tiempo frente a Bolivia. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia regresó al campo con la intención de imponer condiciones rápidamente, pero se encontró con un golazo que desató la sorpresa en el estadio y dio nuevo impulso al conjunto boliviano, que llegaba golpeado por los resultados previos en el certamen.

El tanto, convertido al minuto 46’, cambió por completo el panorama del compromiso y obligó a Colombia a reaccionar ante un rival que no había logrado marcar en sus dos presentaciones anteriores.

Un golazo inolvidable de Sonia Torihuano para abrir la historia boliviana

La autora del sorpresivo 1-0 fue Sonia Torihuano, quien protagonizó uno de los mejores goles de la competición. La jugadora boliviana interceptó un balón suelto en mitad de campo ofensivo y, sin dudarlo, tomó un potente remate de media distancia. La pelota viajó con fuerza y precisión hacia el ángulo superior izquierdo del arco colombiano, dejando sin opción de respuesta a la guardameta tricolor.

Ese gol no solo puso a Bolivia en ventaja, sino que también representó el primer tanto del equipo en la Liga de Naciones Femenina. Antes del duelo ante Colombia, la selección del altiplano había sufrido duras caídas 5-0 frente a Chile y 4-0 frente a Ecuador, resultados que habían generado dudas sobre su capacidad ofensiva. Sin embargo, Torihuano cambió el guion con un gesto técnico impecable que revitalizó el ánimo del plantel.