🔴 EN VIVO 🔴 Bolivia 0 - 0 Colombia, Liga de Naciones Femenina: vea el partido en directo

La Selección Colombia Femenina vive un presente inmejorable en la Liga de Naciones CONMEBOL.

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia llegan a esta tercera jornada con puntaje perfecto, 6 de 6, y con la ilusión intacta de acercarse al cupo para el próximo Mundial.

Hoy, en la siempre exigente altura de La Paz, disputarán un duelo clave frente a una Bolivia urgida de resultados. El compromiso se podrá ver por el Canal RCN y su canal de YouTube desde las 4:00 p.m., hora colombiana.

¿Cómo llega Colombia al duelo en La Paz?

Colombia viajó con una convocatoria de 23 jugadoras, encabezada por Linda Caicedo, quien sigue siendo la gran referente del equipo y una de las futbolistas más determinantes del continente.

En sus primeras presentaciones, la Tricolor superó a Perú y venció a Ecuador como visitante, convirtiéndose en la única selección con puntaje ideal hasta el momento.

Con ese arranque perfecto, Colombia lidera el grupo de la Liga de Naciones y depende de sí misma para mantenerse en lo más alto.

Sin embargo, la cuarta jornada será de descanso para las cafeteras, por lo que “deben sumar de a tres frente a Bolivia y esperar resultados de Chile y Venezuela que podrían superar a las cafeteras”. De allí la importancia del juego de hoy.

Bolivia busca salir del fondo y dar el golpe

Para Bolivia, el panorama es totalmente distinto. La selección altiplánica ocupa el último lugar de la tabla tras dos derrotas consecutivas: una en condición de local frente a Ecuador en el Estadio Municipal de El Alto y otra goleada en su visita a Santiago de Chile.

Además, arrastra un preocupante “–9 en la diferencia de gol”, lo que complica sus aspiraciones de llegar a un histórico Mundial.

El balón rodará a las 4:00 p.m. en el Estadio Hernando Siles. Aquí podrá seguir el minuto a minuto del duelo.