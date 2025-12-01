Gran Fondo de Egan Bernal: cierres viales, horarios y dónde ver

El Gran Fondo de Egan Bernal transformará este domingo 16 de noviembre las carreteras de la sabana de Bogotá en un gran escenario deportivo que reunirá a más de 4.000 ciclistas nacionales e internacionales.

Las autoridades de tránsito ya tienen listos los operativos de movilidad y seguridad para garantizar el desarrollo del evento, que recorrerá algunos de los municipios más representativos de Cundinamarca.

¿Qué vías estarán cerradas por el Gran Fondo de Egan Bernal?

Los cierres viales comenzarán desde las primeras horas de la mañana. En Zipaquirá, municipio natal del campeón del Tour de Francia, se restringirá la circulación desde las 5:00 a.m. hasta el mediodía en puntos estratégicos como la Calle 1, la tercera entrada hacia Pacho y la vía que conduce a Cogua. En algunos sectores, las restricciones se extenderán hasta las 4:30 p.m.

En Cajicá, Chía y Cota, los bloqueos se realizarán entre las 6:10 a.m. y las 10:00 a.m., afectando la Carrera 6, la Avenida Pradilla y la conexión con Tenjo.

Mientras tanto, las rutas entre Tenjo y Tabio permanecerán cerradas de 7:10 a.m. a 11:30 a.m., y el tramo entre Tabio y Cajicá será habilitado nuevamente cerca del mediodía.

Más al norte, las carreteras que comunican Cogua, Neusa y San Cayetano estarán bajo control de tránsito desde las 8:00 a.m. hasta las 2:50 p.m., incluyendo el peaje de Casablanca y los accesos a la represa del Neusa.

Recomendaciones para los asistentes del Gran Fondo de Egan Bernal

Las autoridades piden a los habitantes y visitantes planificar sus desplazamientos con anticipación, seguir las indicaciones de los agentes de tránsito y evitar ingresar a las rutas del Gran Fondo de Egan Bernal durante el desarrollo de la competencia.

También se recomienda no estacionar sobre las vías, mantener a niños y mascotas alejados del recorrido y no intentar cruzar entre los grupos de ciclistas.

Este evento, que exalta las raíces ciclísticas del país y rinde homenaje a uno de los deportistas más destacados de Colombia, se consolida como una celebración de la cultura del pedal. El llamado final de las autoridades es disfrutarlo con responsabilidad, respeto y orgullo por el talento nacional.

El gigante evento será transmitido por Win Sports.