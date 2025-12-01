CANAL RCN
Deportes

Gran Fondo de Egan Bernal: cierres viales, horarios y dónde ver

Todo lo que debe saber del Gran Fondo de Egan Bernal: rutas, restricciones y medidas de seguridad.

Egan Bernal Ineos
FOTO: Ineos

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
02:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Gran Fondo de Egan Bernal transformará este domingo 16 de noviembre las carreteras de la sabana de Bogotá en un gran escenario deportivo que reunirá a más de 4.000 ciclistas nacionales e internacionales.

Egan Bernal denunció la desaparición de una valiosa bicicleta: con ella ganó el Tour de Francia
RELACIONADO

Egan Bernal denunció la desaparición de una valiosa bicicleta: con ella ganó el Tour de Francia

Las autoridades de tránsito ya tienen listos los operativos de movilidad y seguridad para garantizar el desarrollo del evento, que recorrerá algunos de los municipios más representativos de Cundinamarca.

¿Qué vías estarán cerradas por el Gran Fondo de Egan Bernal?

Los cierres viales comenzarán desde las primeras horas de la mañana. En Zipaquirá, municipio natal del campeón del Tour de Francia, se restringirá la circulación desde las 5:00 a.m. hasta el mediodía en puntos estratégicos como la Calle 1, la tercera entrada hacia Pacho y la vía que conduce a Cogua. En algunos sectores, las restricciones se extenderán hasta las 4:30 p.m.

En Cajicá, Chía y Cota, los bloqueos se realizarán entre las 6:10 a.m. y las 10:00 a.m., afectando la Carrera 6, la Avenida Pradilla y la conexión con Tenjo.

Mientras tanto, las rutas entre Tenjo y Tabio permanecerán cerradas de 7:10 a.m. a 11:30 a.m., y el tramo entre Tabio y Cajicá será habilitado nuevamente cerca del mediodía.

Egan Bernal lo reveló al fin: ¿de qué equipo es hincha en el fútbol colombiano?
RELACIONADO

Egan Bernal lo reveló al fin: ¿de qué equipo es hincha en el fútbol colombiano?

Más al norte, las carreteras que comunican Cogua, Neusa y San Cayetano estarán bajo control de tránsito desde las 8:00 a.m. hasta las 2:50 p.m., incluyendo el peaje de Casablanca y los accesos a la represa del Neusa.

Recomendaciones para los asistentes del Gran Fondo de Egan Bernal

Las autoridades piden a los habitantes y visitantes planificar sus desplazamientos con anticipación, seguir las indicaciones de los agentes de tránsito y evitar ingresar a las rutas del Gran Fondo de Egan Bernal durante el desarrollo de la competencia.

También se recomienda no estacionar sobre las vías, mantener a niños y mascotas alejados del recorrido y no intentar cruzar entre los grupos de ciclistas.

La milagrosa recuperación de Egan Bernal: “La magnitud de la gravedad era primero si iba a vivir”
RELACIONADO

La milagrosa recuperación de Egan Bernal: “La magnitud de la gravedad era primero si iba a vivir”

Este evento, que exalta las raíces ciclísticas del país y rinde homenaje a uno de los deportistas más destacados de Colombia, se consolida como una celebración de la cultura del pedal. El llamado final de las autoridades es disfrutarlo con responsabilidad, respeto y orgullo por el talento nacional.

El gigante evento será transmitido por Win Sports.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol Profesional Colombiano

Así se transmitirá la última fecha de la Liga Betplay 2025-II: se definen los cuadrangulares

James Rodríguez

Gigante sudamericano se interesa seriamente en James Rodríguez: los clubes que buscan al ‘10’

Atlético Nacional

¡Atlético Nacional ya habría tomado una decisión con Alfredo Morelos! ¿Cuál sería?

Otras Noticias

Dólar

Dólar se desploma este 12 de noviembre en Colombia y cierra en su nivel más bajo desde 2022

El dólar cerró con una fuerte caída en Colombia este 12 de noviembre, marcando una jornada de alta volatilidad y sorpresa en el mercado cambiario.

Tolima

El niño de Armero al que todos se querían robar: encontró a su familia gracias a la TV

Javier Leandro Martínez y su familia relatan cómo la avalancha de Armero marcó su vida y el emotivo reencuentro que quedó televisado.

Asia

11.000 personas resultaron intoxicadas por programa estatal de comidas gratuitas

Epa Colombia

Pareja de 'Epa Colombia' da importante actualización sobre su libertad: "Esperando un milagro"

Contenido Patrocinado

Nosotras, la marca que rompe los tabúes sobre el cuerpo femenino, fue doblemente premiada en los Effie y TikTok Awards