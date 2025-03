Néstor Lorenzo avisa a Brasil: "Jugaremos con mucha prudencia, pero sin miedo"

La Selección Colombiaultima detalles para su compromiso de este jueves 20 de marzo frente a Brasil, en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, por la fecha 13 de las eliminatorias al Mundial 2026.

En la antesala del partido, el técnico Néstor Lorenzo habló con los medios y dejó en claro cuál será la mentalidad de su equipo para enfrentar a la 'Canarinha'.

Colombia llega con ilusión y sin temor a Brasil

El entrenador argentino destacó la confianza del grupo y la importancia de mantener la esencia del equipo más allá de los resultados recientes. “Cada partido tiene un riesgo y una oportunidad. Sabemos que las derrotas recientes no tuvieron que ver con el trámite del partido, pero tratamos de ajustar algunas cosas que se aflojaron. Así que tranquilos como siempre, con toda la motivación”, afirmó.

Lorenzo enfatizó que, pese a la falta de tiempo de preparación, el equipo mantiene una identidad clara y el compromiso de darlo todo en la cancha.

"Estamos contentos, vinieron todos con la ilusión que genera juntarse y representar al país… La mentalidad, el juego y la actitud es algo que el equipo ya tiene incorporado, así que eso se ratifica cada vez que nos juntamos".

Brasil, un rival de cuidado, pero sin temor

Sobre el rival de turno, el seleccionador colombiano no escatimó en elogios, aunque dejó claro que su equipo no cambiará su esencia. “Siempre hay bajones, no sé, analizando el Brasil a este hay pocos cambios de nombre, y en sus clubes tienen buen nivel. Así que es un equipo de mucho cuidado, y debemos afrontarlo con mucha prudencia, pero sin miedo”, sentenció.

Colombia buscará un resultado positivo en Brasilia para mantenerse firme en la lucha por un cupo al Mundial 2026. Con la confianza intacta y la motivación a tope, la ‘Tricolor’ quiere dar la sorpresa ante el pentacampeón del mundo.

Así puede ver Brasil vs. Colombia por el Canal RCN

Jueves 20 de marzo



Hora: 7:45 p. m. (desde las 6:45 p. m. en la Señal Abierta; desde las 7:15 p. m. en la Señal Principal de la App y desde las 7:45 p. m. en 'La Suplente' por Fast Deportes de la App).

Más detalles:

Estadio: Estadio Nacional de Brasilia Mané Garrincha.

Árbitros: Alexis Herrera (Venezuela) y Juan Soto (Venezuela - VAR).

Transmisión: Señal Abierta y Señal Principal de la App.