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Marruecos sorprende a Brasil y se va arriba en el marcador: ¡Vea el golazo de Saibari!

Ismael Saibari abrió el marcador en el duelo entre Marruecos ante Brasil, correspondiente al grupo C del Mundial 2026.

Noticias RCN

junio 13 de 2026
05:35 p. m.
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El Mundial 2026 sigue dejando emociones y una de las primeras sorpresas de la jornada llegó en el duelo entre Brasil y Marruecos.

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Cuando el reloj marcaba el minuto 21 del primer tiempo, Ismael Saibari apareció para abrir el marcador y poner en ventaja al conjunto africano ante una de las selecciones favoritas para quedarse con el título.

La anotación cayó en un momento en el que el partido se disputaba con intensidad y ambos equipos buscaban imponer sus condiciones. Sin embargo, fue Marruecos el que logró golpear primero gracias a una jugada colectiva que desarmó por completo a la defensa brasileña.

Así fue el gol de Ismael Saibari ante Brasil

La acción comenzó con una rápida combinación de pases por parte del seleccionado marroquí. El balón avanzó con precisión hasta encontrar un espacio entre los defensores centrales de Brasil, dejando a Ismael Saibari en una posición inmejorable para definir.

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El atacante aprovechó el movimiento de sus compañeros y quedó mano a mano con el arquero Alisson Becker. Ante la rápida salida del guardameta brasileño, Saibari mantuvo la calma y ejecutó una definición de gran calidad, pues con un toque sutil elevó el balón por encima del portero para enviarlo al fondo de la red.

Un golpe inesperado para la selección de Carlo Ancelotti

El tanto significó un duro golpe para Brasil, que llegaba al compromiso con la intención de comenzar con victoria su participación en el Grupo C del Mundial 2026.

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La selección dirigida por Carlo Ancelotti había asumido el control de varios tramos del encuentro, pero encontró dificultades para contener la velocidad y el orden táctico de Marruecos.

El gol de Saibari confirmó que el combinado africano está dispuesto a competir de igual a igual frente a las grandes potencias del fútbol mundial.

Con el marcador a su favor, Marruecos dio un paso importante en un partido que promete emociones hasta el último minuto y que podría convertirse en una de las grandes sorpresas de la fase de grupos.

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