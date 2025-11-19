Bucaramanga logró la victoria frente a Santa Fe con 10 hombres y se acomodó en el grupo

Atlético Bucaramanga comenzó su camino en los cuadrangulares semifinales con una victoria de enorme valor ante Independiente Santa Fe. El equipo dirigido por Leonel Álvarez derrotó 1-0 al conjunto cardenal en el estadio Américo Montanini, en un duelo que exigió carácter, sacrificio y absoluta concentración, especialmente porque el elenco santandereano jugó todo el segundo tiempo con un hombre menos. El triunfo, además de darle tres puntos vitales, alimenta su ilusión de volver a disputar una final del Fútbol Profesional Colombiano.

La jornada dejó como protagonista al delantero argentino Luciano Pons, autor del único gol del compromiso y responsable de encaminar un inicio positivo en el Grupo B. Con esta victoria, Bucaramanga mantiene el pulso del grupo en igualdad de unidades con Deportes Tolima, aunque los pijaos lideran gracias al punto invisible.

Un gol tempranero que marcó el ritmo del compromiso

El partido tomó rumbo rápidamente. A los 16 minutos, Bucaramanga aprovechó un tiro de esquina que encontró a Luciano Pons perfectamente perfilado dentro del área. El atacante anticipó a su marcador y conectó un cabezazo impecable, imposible para el guardameta cardenal. Ese tanto no solo abrió el marcador, sino que condicionó el ritmo del juego y obligó a Santa Fe a adelantar líneas en busca de la igualdad.

Los dirigidos por Álvarez se mostraron sólidos en defensa, cerrando espacios y apostando por transiciones rápidas. Santa Fe intentó acercarse con asociaciones por las bandas, pero careció de claridad frente al arco rival. La intensidad del encuentro aumentó a medida que avanzaban los minutos, reflejando la importancia del debut en cuadrangulares.

Un segundo tiempo de resistencia y disciplina

El panorama se complicó para Bucaramanga a los 42 minutos, cuando Gustavo Charrupí recibió tarjeta roja directa tras una fuerte entrada sobre Harold Santiago Mosquera. Con un jugador menos, el equipo local reorganizó sus líneas, cedió la posesión y apostó por la resistencia inteligente.

En la segunda mitad, Santa Fe presionó con mayor insistencia, pero se encontró con un bloque compacto y un arquero seguro. Bucaramanga defendió su ventaja con orden y determinación, logrando sostener un triunfo que puede ser determinante en la lucha por llegar nuevamente a la final.

Con este resultado, el equipo santandereano queda segundo del Grupo B con tres puntos, los mismos que el Tolima, aunque los pijaos ocupan el primer lugar gracias al punto invisible. Para Bucaramanga, la primera misión está cumplida: ganar, convencer y demostrar que quiere ser protagonista en estas semifinales.