Juan Carlos Osorio regresaría al FPC: inesperado equipo de la Liga BetPlay lo busca

La Liga BetPlay continúa registrando movimientos en los bancos técnicos y uno de los nombres que podría volver a aparecer en el fútbol colombiano es el de Juan Carlos Osorio.

Según cuentan, el entrenador risaraldense sostuvo conversaciones con Jaguares de Córdoba, equipo que busca nuevo técnico después de la salida de Hubert Bodhert.

El conjunto cordobés atraviesa un complicado momento deportivo y se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones. Ante este panorama, las directivas comenzaron a evaluar alternativas para intentar cambiar el rumbo del equipo.

Juan Carlos Osorio tuvo acercamientos con Jaguares de Córdoba

La posibilidad de ver a Osorio nuevamente en el Fútbol Profesional Colombiano tomó fuerza luego de conocerse que estuvo en Montería dialogando con dirigentes de Jaguares.

El periodista Mariano Olsen, de Win Sports, reveló el acercamiento y aseguró que el entrenador es uno de los nombres considerados por el club.

“JUAN CARLOS OSORIO es el DT que desea Jaguares de Córdoba para reemplazar a Hubert Bodhert. Osorio estuvo en Montería dialogando con la directiva del club. POR AHORA, SÓLO ESO”, señaló.

Sin embargo, hasta el momento no existiría un acuerdo entre las partes. Otra periodista del mismo medio informó que Osorio llegó a Montería y posteriormente sostuvo conversaciones con la institución.

“Juan Carlos Osorio llegó anoche a la ciudad de Montería, hoy Jaguares mantuvo diálogos con el técnico mundialista, pero a esta hora la información es que no llegaron a buen término debido a otras propuestas que el técnico recibió”, explicó.

Jaguares busca técnico tras la salida de Hubert Bodhert

La búsqueda comenzó después de que Jaguares de Córdoba anunciara oficialmente la salida de Hubert Bodhert, cerrando así su tercer ciclo como entrenador del conjunto de Montería.

Los resultados terminaron marcando su continuidad. Jaguares quedó en el fondo de la clasificación y ahora necesita encontrar rápidamente un nuevo responsable para su banquillo.

Cabe recordar que el entrenador ha dirigido clubes como Atlético Nacional, América de Cali y Once Caldas, además de contar con experiencia internacional y haber dirigido a la Selección de México en el Mundial de Rusia 2018.