Byron Castillo estalló en llanto tras la demanda de Chile ante la FIFA

La difícil situación que vive Byron Castillo comienza a preocupar a todos los aficionados de Ecuador, teniendo en cuenta que desde que se conoció la demanda que presentó Chile ante la FIFA, por su posible nacionalidad colombiana, el jugador ha concurrido en episodios de bajón emocional que fueron evidenciados en pleno terreno de juego.

El pasado fin de semana, Byron Castillo, estalló en llanto tras cometer una falta dentro de su propia área, la cual fue señalada como penal, haciendo que su equipo obtuviera la derrota frente Aucas, dos goles a uno, ya que, Fydriszewski se encargó de concretar el penal y sellar la victoria del equipo local.

Pues precisamente, luego de que el delantero de Aucas anotara el segundo gol de su equipo, antes de finalizar el primer tiempo. Byron Castillo se acercó al banquillo de su equipo y entre lágrimas le pedía a su entrenador que lo sacara del partido. “No aguantó más”, fueron las palabras del jugador a su entrenador, que inmediatamente realizó el cambio de jugador.

Pero la situación no quedo ahí...

Luego de finalizar el partido, Jorge Célico, entrenador del Barcelona, afirmó en rueda de prensa la difícil situación que sufre el futbolista, luego de la demanda que ejecutó la Selección de Chile por su posible adulteración en su registro de nacimiento.

“Es una víctima del poder mediático de los tiempos modernos, Castillo sufre una carga emocional muy difícil de sobrellevar, yo no sé cómo ha entrenado en los últimos días”, afirmó el entrenador.

Además, el estratega hizo una solicitud a toda la opinión pública, dejando ver que, la difícil situación que vive Byron Castillo es por lo que se dice a través de las redes sociales y sobre todo los medios de comunicación.

“Seamos un poquito más dóciles, todo el mundo. Al ver lo que le pasó me dio mucha pena, por eso no sale. Prefiero quedarme con la faceta de los seres humanos y no con un simple resultado. Por eso les pido que hagamos el tratamiento de los temas con más cuidado, hay un ser humano detrás de cada uno”, finalizó.

Palabras de apoyo del presidente del Barcelona

Después de esta difícil situación que se vivió en suelo ecuatoriano, Beto Alfaro, presidente del Barcelona de Ecuador, solicitó una rueda de prensa para hablar sobre el tema, donde confirmó que Byron Castillo, no viajara con la delegación a Uruguay para el juego de la Copa Sudamericana frente a Wanderers, ya que, el jugador iniciaría proceso con los Psicólogos del equipo.

Además, hizo una solicitud a toda la hinchada del equipo ecuatoriano, tratando de inundar las redes sociales con el #TodosSomosByron, para mostrarle el apoyo al extremo que vive esta difícil situación emocional.