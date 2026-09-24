Video | Polémica por aparente burla de jugadores de la Selección de Brasil a recibimiento cultural en Australia

La selección de fútbol de Brasil ha aterrizado en Australia para cumplir con dos partidos amistosos ante la selección de dicho país que se disputarán el próximo 25 y 29 de septiembre en el marco de la primera fecha FIFA post Mundial 2026; los dirigidos por Carlo Ancelotti vienen de quedar afuera en los octavos de final del máximo certamen de selecciones en el mundo.

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Como parte de la bienvenida al país, habitantes de pueblos tradicionales de Australia hicieron un ritual típico para los jugadores de la selección y su reacción se ha vuelto viral y muy criticada en redes sociales.

¿Cuál fue el gesto por el que los jugadores de la selección de Brasil están siendo criticados?

En videos publicados en redes sociales se observa cómo algunos de los jugadores de la selección de Brasil se burlan, aparentemente, de la ceremonia tradicional mientras los nativos continúan haciendo los actos de bienvenida. El ritual recibe el nombre de 'ceremonia de humo' y es realizado por los 'Wulgurukaba Walkabouts', habitantes aborígenes de la zona de Gurambilbarra en Australia, según la Confederación Brasileña de Fútbol.

Las imágenes han causado indignación en los usuarios de redes sociales, ya que consideran el comportamiento como irrespetuoso ante las tradiciones y culturas de los pueblos locales.

Comentarios como "exigen respeto, pero no son capaces de respetar a los demás" o "soy brasileña y desprecio totalmente la actitud de ellos" son algunos de los que se pueden leer en las publicaciones del video que está circulando en varias cuentas de X e Instagram.

Federación Brasileña de Fútbol no se ha pronunciado

A pesar del mar de críticas que han recaído sobre la selección nacional, la federación brasileña aún no se ha pronunciado al respecto para ofrecer disculpas o explicar realmente qué fue lo que pasó durante la celebración de bienvenida.

La 'Canarinha' jugará dos veces en Australia contra la selección local y luego se dirigirá a India para finalizar la fecha FIFA.