Camilo Cándido rompió el silencio tras pelea con Kevin Palacios: lo contó todo

La reciente victoria de Millonarios sobre Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, sellada con un gol de Radamel Falcao García, no solo dejó tres puntos para el visitante, sino también un tenso incidente que escaló a una pelea al final del partido.

Camilo Cándido, futbolista de Atlético Nacional rompió el silencio y ofreció su versión sobre el altercado con Kevin Palacios de Millonarios, un episodio que quedó registrado en numerosos videos y generó una ola de reacciones en redes sociales.

Las imágenes virales mostraron empujones, insultos e incluso algunos golpes, con Camilo Cándido, Kevin Viveros y Andrés Salazar, de Nacional, involucrados en un enfrentamiento con Kevin Palacios y Santiago Giordana de Millonarios, este último cayendo al césped al intentar defender a su compañero.

El lateral uruguayo, Camilo Cándido explicó el altercado vivido con Kevin Palacios:

"Palacios se metió con la gente y tendría que haber mostrado un poquito de respeto, no más", explicó Cándido, haciendo hincapié en la falta de consideración percibida hacia la afición local.

El futbolista enfatizó que la provocación fue innecesaria, especialmente después de que el partido ya había terminado y su equipo había conseguido la victoria.

"Nosotros, cuando vamos a Bogotá, no le faltamos el respeto a la gente; cuando ellos vienen acá que traten de respetarnos", sentenció.

El uruguayo destacó que, por lo general, es un tipo tranquilo y que una reacción como la que tuvo no es habitual en él, pero el gesto provocador fue el detonante que lo sacó de casillas, al considerar que se cruzó una línea de respeto hacia la hinchada.

Ya habían ganado, ya había terminado el partido, no era necesario hacer gestos a la tribuna. Por eso reacciono, ustedes ven que soy un tipo tranquilo y no reaccionaría jamás, pero me molestó el gesto.