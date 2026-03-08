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Camilo Herrera ganó el primer Red Bull Moto Urbano en Bogotá

El piloto chileno Camilo Herrera se coronó campeón del Red Bull Moto Urbano disputado en Bogotá.

Camilo Herrera
Foto: Red Bull Colombia

Noticias RCN

agosto 03 de 2026
05:02 p. m.
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La capital colombiana vivió este domingo una jornada inédita para el motociclismo extremo. La Calle 85 se transformó en un circuito urbano de hard enduro para recibir la primera edición de Red Bull Moto Urbano en el país, un evento que reunió a 16 pilotos nacionales e internacionales en el marco del Festival de Verano 2026.

Durante tres horas, cientos de asistentes siguieron cada enfrentamiento en una pista especialmente diseñada para desafiar la técnica y la destreza de los competidores. La competencia dejó como primer campeón de la historia al chileno Camilo Herrera, quien derrotó en la final al mexicano Didier Goirand.

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El podio lo completó el colombiano Daniel Palacio, mientras que Edwar Garzón ocupó la cuarta posición, destacándose entre los representantes nacionales.

Una pista que exigió precisión y control

El recorrido tuvo una longitud de 120 metros entre ida y regreso e incorporó nueve obstáculos que obligaron a los pilotos a combinar velocidad, equilibrio y capacidad de reacción en cada maniobra.

A diferencia de otras modalidades del motociclismo, el hard enduro premia tanto la rapidez como la habilidad para superar obstáculos complejos sin perder el control de la motocicleta. Cada error podía significar la eliminación.

La jornada comenzó con una clasificación contrarreloj que definió las llaves de eliminación directa. Camilo Herrera registró el mejor tiempo con 58.091 segundos, seguido por Didier Goirand, Daniel Palacio y Edwar Garzón.

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Ese rendimiento le permitió avanzar hasta la final, donde confirmó su favoritismo y se convirtió en el primer campeón de Red Bull Moto Urbano en Colombia.

El evento acercó el hard enduro a nuevos públicos

Más allá de la competencia, la cita deportiva permitió que miles de personas conocieran una disciplina que habitualmente se desarrolla en escenarios naturales y terrenos de alta dificultad.

Tras recibir el título, Camilo Herrera aseguró que le sorprendió el nivel de los pilotos colombianos y destacó el talento que existe en el país para esta modalidad. Además, expresó su deseo de que el evento continúe realizándose en futuras ediciones.

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Por su parte, Didier Goirand resaltó la importancia de que más marcas respalden este tipo de iniciativas para fortalecer el motociclismo. Daniel Palacio, quien logró el tercer lugar con la única motocicleta eléctrica de la competencia, invitó a los aficionados a practicar este deporte en escenarios adecuados y celebró que Bogotá haya abierto sus calles a un espectáculo de talla internacional.

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