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Increíble error de Camilo Vargas: Croacia remonta 2-1 frente a Colombia

Croacia castigó error de Camilo Vargas y remonta 2-1 ante la Selección Colombia: vea la jugada.

Noticias RCN

marzo 26 de 2026
07:49 p. m.
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El partido entre la Selección Colombia y la Selección de Croacia tuvo un giro inesperado en los minutos finales del primer tiempo. Luego de un arranque prometedor con gol de Jhon Arias, el equipo colombiano perdió el control del marcador tras una jugada puntual que terminó siendo decisiva.

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El error de Camilo Vargas se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del compromiso. En un duelo que sirve como preparación para el Mundial 2026, este tipo de fallas evidencian la exigencia de enfrentar rivales de alto nivel.

¿Cómo fue el error de Camilo Vargas que cambió el partido ante Croacia?

Corría el minuto 42 cuando Croacia ejecutó un tiro de esquina que parecía no representar mayor peligro. Sin embargo, Camilo Vargas salió a destiempo y no logró despejar el balón con seguridad, dejando el arco vulnerable.

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El esférico quedó servido en el área y fue aprovechado por Igor Matanovic, quien definió con precisión para poner el 2-1 a favor del conjunto europeo. La jugada desató la reacción inmediata de los jugadores croatas, que celebraron la remontada antes del cierre del primer tiempo.

Croacia logró remontar ante Colombia en duelo amistoso

Más allá del error puntual, el partido ya venía mostrando señales de reacción por parte de Croacia. Tras el gol inicial de Colombia, el equipo europeo adelantó líneas, presionó la salida y comenzó a generar peligro en el área rival.

Además, Colombia dejó escapar una oportunidad clara antes del segundo gol croata. Un fallo en definición de Luis Suárez impidió ampliar la ventaja, lo que terminó pesando en el desarrollo del encuentro.

Croacia, por su parte, aprovechó mejor sus opciones y capitalizó los errores defensivos del rival. Su capacidad para reaccionar rápidamente y su experiencia en este tipo de escenarios fueron factores determinantes para darle vuelta al marcador.

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El 2-1 parcial refleja un partido intenso, con momentos de dominio alterno y situaciones que evidencian tanto el potencial ofensivo de Colombia como sus debilidades defensivas. En este tipo de amistosos internacionales, los errores individuales pueden marcar la diferencia y convertirse en lecciones clave de cara a competencias oficiales.

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