Croacia reacciona rápido y le empata a la Selección Colombia en Orlando

La Selección de Croacia no dejó celebrar a la hinchada de Colombia en Orlando luego de un tempranero gol de Jhon Arias. El equipo de Néstor Lorenzo tomó la ventaja desde los primeros instantes, pero no duró nada la ventaja en el marcador.

Luka Vuskovic, uno de los jugadores más destacados del cuadro croata, probó suerte con un remate desde afuera del área. En la trayectoria, el balón rebotó en el cuerpo en Jhon Jáner Lucumí, dejando sin opciones al portero Camilo Vargas. Tras un segundo rebote en el palo, la pelota fue al fondo de la red.

¿Quién es Luka Vuskovic?

El autor del gol de Croacia ante Colombia es una de las jóvenes promesas de este país balcánico. Apenas tiene 19 años y este partido ante la 'Tricolor' era su segunda actuación a nivel internacional.

Juega en el Hamburgo de la Bundesliga, donde es habitual semana a semana y ya está llamando la atención de grandes clubes de Europa. Está tasado en un valor de 60 millones de euros, por lo que su actuación en el Mundial será clave para su futuro.

Colombia y un largo invicto ante europeos

Desde 2011, la Selección Colombia no ha perdido al enfrentarse a rivales europeos. La única derrota fue por penales ante Inglaterra en la Copa del Mundo de Rusia 2018, pero en los 120 minutos el resultado fue 1-1, lo que mantiene vigente la estadística.

En esta fecha FIFA, el equipo se medirá a dos rivales de UEFA, por lo que además de Croacia, el equipo deberá enfrentarse ante Francia este domingo en un segundo amistoso, buscando mantener esta positiva racha.