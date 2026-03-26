Video: ¡El increíble fallo de Luis Suárez tras gran pase de James Rodríguez y Luis Díaz!

La Selección Colombia protagonizó una de las jugadas más comentadas del partido ante Selección de Croacia, luego de un increíble fallo de Luis Suárez que dejó a los hinchas sin palabras.

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La acción ocurrió en el minuto 28, justo antes de la pausa de hidratación, en un encuentro que ya estaba cargado de emociones.

El compromiso iba 1-1, tras el gol tempranero de Jhon Arias al minuto 2' y el empate de Croacia al minuto 6'.

La jugada que terminó en el fallo de Luis Suárez

Todo comenzó con un pase preciso de James Rodríguez, quien filtró un balón que dejó a Luis Díaz mano a mano con el portero rival. En lugar de definir, el guajiro tomó una decisión inteligente y asistió a Suárez, que llegaba completamente solo frente al arco.

El escenario era ideal, pues había arco libre y sin presión directa. Sin embargo, Suárez no logró concretar la jugada y el balón siguió derecho para sorpresa de muchos.

Reacción del equipo tras la jugada

Tras el error, y durante la pausa de hidratación, sus compañeros se acercaron para respaldarlo, pues le dijeron que tendría otra oportunidad.

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El fallo recordó a muchos aficionados una situación similar vivida por Jhon Córdoba en eliminatorias, cuando también desperdició una opción clara frente al arco.

Más allá de la jugada, el partido dejó claro que Colombia genera opciones de gol y cuenta con variantes ofensivas, haciendo un primer tiempo con mucha posesión y llegadas al arco rival.