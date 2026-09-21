"Una camiseta para toda la vida": conozca la indumentaria que usará Messi en su último partido con Argentina

El próximo martes 6 de octubre, Lionel Messi jugará su último partido con la Selección Argentina cuando en el estadio Monumental de Buenos Aires, la 'albiceleste' reciba a la selección de Benín; el juego amistoso será el adiós definitivo de Messi como jugador de la selección absoluta y marcará el fin de la época de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol.

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El 31 de agosto de 2026 fue la fecha en que Messi anunció oficialmente su retiro como jugador de Argentina a través de una emotiva carta y varios jugadores que compartieron con él mostraron su afecto y agradecimiento por todos los momentos vividos en la selección.

Así será la camiseta que Messi use en su último partido con Argentina

En el corto video publicado por 'la pulga' en su cuenta de Instagram, se ve a Messi retirando la última camiseta usada por Argentina en la Copa del Mundo 2026 y en su lugar, una edición especial diseñada exclusivamente para su partido de despedida; se destaca en la parte de atrás el sol de la bandera cubriendo casi toda la camiseta, que será celeste principalmente con una franja blanca en la mitad, con el apellido y números en color dorado.

Con el cambio de una camiseta a otra, Messi le pone fin a una época dorada del fútbol argentino en que logró alzar un Mundial, dos Copas América y una Finalissima; además, se convirtió en el máximo goleador de la historia de la selección con 125 anotaciones.

¿Cuál será el próximo 10 de la Selección Argentina?

Una vez Messi ponga punto final a su aventura en la selección, el número 10 que vistió durante más de 20 años de trayectoria quedará nuevamente vacante y desde ya se especula quién podría tomar esa responsabilidad, sabiendo que será muy difícil conseguir los mismos logros. Jugadores como Nicolás Paz o Franco Mastantuono, por su juventud, son los apuntados a llevar el mítico número durante los siguientes años, aunque otros jugadores con más experiencia internacional como Paulo Dybala o Alexis Mac Allister también son candidatos a portar el mismo número que supieron usar Messi y Maradona.