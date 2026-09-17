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100 goles en Inter Miami y nuevo trofeo para Lionel Messi: ya son 48 títulos en toda su carrera

El argentino convirtió su gol #100 con la camiseta del Inter Miami en el partido vs. Cruz Azul.

Nuevo título para Lionel Messi.
Foto: Inter Miami

Noticias RCN

septiembre 17 de 2026
08:55 a. m.
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En el marco de la octava edición de la 'Campeones Cup', que enfrenta anualmente al ganador de la Major League Soccer (MLS) y al campeón de campeones de la Liga MX, Inter Miami y Cruz Azul se enfrentaron en el Nu Stadium de Miami.

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Con goles del astro argentino Lionel Messi y el nuevo refuerzo del club de Miami, Casemiro, Inter Miami ganó 2-0 y suma un nuevo trofeo a su palmarés. Desde la llegada de 'Lio', el club ha sumado sus únicos cuatro títulos; fue fundado en 2018 y, antes de la llegada de Messi, no había conseguido ningún trofeo.

100 goles de Lionel Messi con Inter Miami

En su partido 115 con Inter Miami, Messi alcanzó su gol #100 con la camiseta de 'Las Garzas' registrando un impactante promedio de 0.87 goles por partido. Además, registra 56 asistencias, por lo que su participación directa en las anotaciones de Inter aumenta a 1.36 por partido.

Como dato curioso, el primer rival al que Messi se enfrentó y marcó su primer gol fue Cruz Azul. En la actual temporada, el argentino suma 23 goles y su equipo marcha en la segunda posición de la MLS con 45 puntos y seguramente harán parte de los 'playoffs' finales para conocer al campeón de Estados Unidos.

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48 títulos para Lionel Messi en su carrera

Con el trofeo alzado el pasado 16 de septiembre en Miami, la estrella argentina conquistó el título #48 de su trayectoria futbolística. A pesar de que algunos expertos en datos no contabilizan el título de la Supercopa de España 2005, donde Messi fue inscrito pero no disputó ningún minuto, al hacer parte de la plantilla oficial, hace parte de su palmarés.

Sumó 35 títulos con Barcelona FC, 6 con la Selección Argentina, 3 con PSG y 4 con Inter Miami.

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