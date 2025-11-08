CANAL RCN
Deportes

¿Quién es favorito entre Nacional y Sao Paulo en Copa Libertadores? Esto dijo la IA

La inteligencia artificial vaticinó las opciones de Atlético Nacional en estos octavos de final de la Copa Libertadores.

Nacional
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 11 de 2025
04:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este martes 12 de agosto a las 7:30 p.m. (hora de Colombia), Atlético Nacional recibirá al São Paulo en el Estadio Atanasio Girardot por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Verdolaga, que no alcanza los cuartos de final desde 2016, buscará contundencia como local frente a un Tricolor paulista revitalizado bajo el mando de Hernán Crespo.

El ánimo de los equipos: ¿confianza o advertencia?

Atlético Nacional llega con sensaciones positivas tras romper su racha sin triunfos con una goleada ante Alianza FC, y se encuentra invicto en los últimos cinco partidos. Además, su plantel está casi completo y cuenta con figuras claves como Edwin Cardona, autor de 12 goles y 7 asistencias en lo que va del año.

Atlético Nacional goleó a Alianza FC con debut goleador de Facundo Batista: vea los goles
RELACIONADO

Atlético Nacional goleó a Alianza FC con debut goleador de Facundo Batista: vea los goles

Por su parte, São Paulo suma un esperado triunfo en el Brasileirao ante Vitória, pero llega golpeado tras la eliminación en la Copa de Brasil y con varias bajas sensibles por lesión: Arboleda, Oscar, Calleri o Luiz Gustavo, entre otros. Aun así, Crespo ha llamado a la prudencia y confianza: “Un sueño es un sueño… pero la realidad es otra”, afirmó al hablar del duelo.

Pronóstico: ventaja local con cautela brasileña

De acuerdo con las casas de apuestas, Nacional parte como ligero favorito: una victoria paga 2.20 (aproximadamente 45 % de probabilidad), mientras que la victoria paulista está en 3.50 (cerca de 29 %) y el empate en 3.00. Históricamente, en sus últimos cinco encuentros, el equipo colombiano no conoce la derrota frente a São Paulo (4 triunfos y 1 empate).

La razón por la que Atlético Nacional podría ser sancionado tras los incidentes en Cúcuta
RELACIONADO

La razón por la que Atlético Nacional podría ser sancionado tras los incidentes en Cúcuta

"Considerando el contexto, creo que Nacional alcanzará una victoria apretada, que le dé serenidad para rematar la serie en Brasil. Un 2-1 a favor de Nacional es un escenario plausible: muestra su fortaleza local y deja abierta la llave", dijo la inteligencia artificial sobre lo que será este encuentro.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ciclismo

Nairo Quintana muestra sus impactantes heridas y enciende las alarmas para la Vuelta a España 2025

América de Cali

América de Cali y sus múltiples bajas para enfrentar a Fluminense: ¿no jugarán los refuerzos?

Independiente Santa Fe

Así despidió la hinchada de Santa Fe a Sergio Blanco: caravana de banderas rojas y blancas

Otras Noticias

Miguel Uribe

Este fue el último video de Miguel Uribe antes del atentado que acabó con su vida

Tras más de dos meses hospitalizado por las graves heridas que sufrió, falleció este 11 de agosto.

Ciberseguridad

Mucho ojo: sale a la luz nueva y innovadora estafa que desocupa toda su cuenta en cuestión de minutos

Tenga cuidado con esta nueva estafa que está desocupando las cuentas de muchos usuarios.

Viral

Jennifer López sufre un percance con un insecto en medio de su concierto: ¿cómo reaccionó?

Donald Trump

Donald Trump nombró a Bogotá como ejemplo de inseguridad en el mundo: Washington se salió de control

Enfermedades

Práctica ancestral en la India podría tratar la apnea del sueño, según investigación