¿Quién es favorito entre Nacional y Sao Paulo en Copa Libertadores? Esto dijo la IA

Este martes 12 de agosto a las 7:30 p.m. (hora de Colombia), Atlético Nacional recibirá al São Paulo en el Estadio Atanasio Girardot por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Verdolaga, que no alcanza los cuartos de final desde 2016, buscará contundencia como local frente a un Tricolor paulista revitalizado bajo el mando de Hernán Crespo.

El ánimo de los equipos: ¿confianza o advertencia?

Atlético Nacional llega con sensaciones positivas tras romper su racha sin triunfos con una goleada ante Alianza FC, y se encuentra invicto en los últimos cinco partidos. Además, su plantel está casi completo y cuenta con figuras claves como Edwin Cardona, autor de 12 goles y 7 asistencias en lo que va del año.

Por su parte, São Paulo suma un esperado triunfo en el Brasileirao ante Vitória, pero llega golpeado tras la eliminación en la Copa de Brasil y con varias bajas sensibles por lesión: Arboleda, Oscar, Calleri o Luiz Gustavo, entre otros. Aun así, Crespo ha llamado a la prudencia y confianza: “Un sueño es un sueño… pero la realidad es otra”, afirmó al hablar del duelo.

Pronóstico: ventaja local con cautela brasileña

De acuerdo con las casas de apuestas, Nacional parte como ligero favorito: una victoria paga 2.20 (aproximadamente 45 % de probabilidad), mientras que la victoria paulista está en 3.50 (cerca de 29 %) y el empate en 3.00. Históricamente, en sus últimos cinco encuentros, el equipo colombiano no conoce la derrota frente a São Paulo (4 triunfos y 1 empate).

"Considerando el contexto, creo que Nacional alcanzará una victoria apretada, que le dé serenidad para rematar la serie en Brasil. Un 2-1 a favor de Nacional es un escenario plausible: muestra su fortaleza local y deja abierta la llave", dijo la inteligencia artificial sobre lo que será este encuentro.