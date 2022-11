¿Pateó la camiseta de México?: Kun Agüero defendió a Messi tras amenazas de Canelo

Una gran polémica se ha desatado en las últimas horas entorno a Lionel Messi, Canelo Álvarez y el Mundial de Catar 2022 en donde ocurrió una situación bastante confusa tras el encuentro de Argentina y el seleccionado mexicano el pasado sábado.

El combinado argentino se impuso frente a México en un partido decisivo para sus intenciones de seguir en la Copa del Mundo y tras el encuentro varios jugadores intercambiaron camisetas con sus rivales como es costumbre en este deporte.

Sin lugar a dudas, la camiseta más deseada por los mexicanos era la de Lionel Messi, máxima estrella del fútbol argentino y quien ha brillado en el Europa por más de 10 años jugando a primer nivel.

Messi intercambió su camiseta con un mexicano, pero ante la inmensa alegría del argentino con sus compañeros de vestuario, el jugador del PSG dejó a un lado la indumentaria mexicana y justo en ese momento se desató la polémica.

En redes sociales se difundió un video en el que Lionel Messi supuestamente está pateando la camiseta de México en su celebración. Sin embargo, claramente se observa que el argentino tan solo la dejó en el suelo por algunos segundos y al momento de quitarse sus botines, pateó sin querer la vestimenta de color verde.

Lionel Messi kicking and then standing on a Mexico shirt in the dressing room. This is disgusting.



If this was Ronaldo we would never hear the end of it.pic.twitter.com/4g0moboHLu