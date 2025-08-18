Caos en el hotel de concentración de Once Caldas, en Argentina: hubo fuertes disturbios

Once Caldas está disputando la llave de octavo de final de la Copa Sudamericana contra Huracán de Argentina.

El partido de ida, que se disputó en Manizales, terminó 1-0 a favor del club colombiano. El único gol lo hizo Dayro Moreno, a los 57 minutos, de penal.

Ahora, el partido de vuelta será en Buenos Aires, exactamente en el estadio Tomás Adolfo Ducó, el martes 19 de agosto de 2025, a las 5:00 de la tarde.

Es así como los jugadores y los hinchas del Once Caldas ya se encuentran listos en territorio argentino para estar presentes en el nuevo reto que tienen en el importante certamen internacional.

Previo al trascendental duelo por Copa Sudamericana, los hinchas del Once Caldas planearon realizar un banderazo en el hotel en el que están concentrando los jugadores y llegaron multitudinariamente.

Pero, cuando se encontraban saltando y cantando, tuvieron un enfrentamiento con la Policía de Buenos Aires y los jugadores quedaron en medio de los desmanes.

En video: así fue el caos que se vivió en el hotel de concentración de Once Caldas, en Buenos Aires, Argentina

De acuerdo con lo que se ha registrado en los videos que se han publicado en redes sociales, la Policía de Buenos Aires llegó al hotel de concentración del Once Caldas y lanzó gases lacrimógenos.

En algunas de las grabaciones, se alcanzó a percibir que los jugadores se encontraban muy cerca de los hinchas del Once Caldas y que, por lo tanto, también fueron afectados por los gases que invadieron el lugar.

Sin embargo, según el periodista Juan Esteban Londoño, que cubre al Once Caldas y siempre tiene información de primera mano, el estado de salud de todos los jugadores ya fue monitoreado y no se identificó ningún problema.

Los videos del caos que se vivió son los siguientes:

Once Caldas ya se entrenó en las instalaciones de Boca Juniors y está listo para el partido de vuelta vs. Huracán, en Copa Sudamericana

El Once Caldas compartió en sus redes sociales que llegó a Buenos Aires, Argentina, el pasado 17 de agosto de 2025, en horas de la madrugada.

Además, también compartió una foto en la que mostró que el plantel se entrenó en La Bombonera, la mítica cancha de Boca Juniors, y que solo resta ultimar los detalles finales para conservar la ventaja vs. Huracán y seguir avanzando en la Copa Sudamericana.