Once Caldas sacó mínima ventaja frente a Huracán con tanto de Dayro Moreno

El Once Caldas dio un paso importante en su camino en la Copa Sudamericana al derrotar 1-0 a Huracán en el partido de ida de los octavos de final, disputado en el estadio Palogrande. El único gol del compromiso llegó en el minuto 57, cuando Dayro Moreno transformó en gol un tiro penal, demostrando nuevamente su jerarquía y capacidad para aparecer en los momentos clave.

El conjunto blanco mostró solidez defensiva y supo controlar los intentos ofensivos del equipo argentino, que no encontró los caminos para romper la resistencia local. Aunque Once Caldas generó algunas ocasiones adicionales para ampliar la ventaja, la puntería no estuvo de su lado y terminó quedándose con una mínima diferencia que deja la serie abierta.

Un gol que puede valer la clasificación

El tanto de Dayro Moreno no solo significó la victoria, sino que también puede ser determinante para las aspiraciones del equipo en el torneo continental. El experimentado delantero asumió la responsabilidad desde los doce pasos y ejecutó con frialdad para vencer al portero rival. El festejo fue una mezcla de alivio y motivación, conscientes de que cada gol en instancias de eliminación directa tiene un peso enorme.

A pesar de no haber conseguido una ventaja más amplia, el equipo dirigido por su cuerpo técnico sabe que este resultado les permite viajar a Argentina con una ligera ventaja en el marcador global. La clave estará en mantener la concentración y aprovechar los espacios que pueda dejar Huracán cuando salga en busca del empate.

El reto en suelo argentino

La próxima semana, Once Caldas deberá afrontar el partido de vuelta en territorio argentino, donde Huracán buscará hacer valer su localía. Para el cuadro colombiano, será fundamental sostener el orden defensivo mostrado en Palogrande y encontrar la eficacia que les permita marcar como visitantes. Una anotación en Buenos Aires podría obligar al rival a marcar tres goles, lo que representaría un golpe anímico importante.

La serie sigue abierta, pero con este triunfo, Once Caldas ha dado el primer golpe y mantiene vivo el sueño de avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.