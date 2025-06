Dayro Moreno emocionó con palabras para Falcao García: ¡qué lindo es el fútbol!

La cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay no solo dejó goles y emociones, también regaló un momento inolvidable para los amantes del fútbol colombiano. En el empate 2-2 entre Millonarios y Once Caldas, dos íconos del balompié nacional se reencontraron en la cancha: Dayro Moreno y Radamel Falcao García, máximos goleadores colombianos en el mundo y símbolos de generaciones distintas, pero igualmente brillantes.

Tras el partido, Dayro compartió en sus redes sociales un emotivo video que rápidamente se hizo viral. En las imágenes se lo ve compartiendo unos minutos con Falcao, entre abrazos, sonrisas y palabras de admiración mutua. La escena conmovió a los fanáticos, pero fue el mensaje que acompañó el video lo que más impacto generó: "¡Ahí donde nos ven llevamos la bobadita de 715 goles! Un honor siempre compartir en cancha contigo Falcao".

Un legado de goles, respeto y pasión por el fútbol

La publicación de Dayro no tardó en recibir miles de reacciones, comentarios y mensajes de cariño de los hinchas. Más allá de la rivalidad entre Millonarios y Once Caldas, la imagen de estos dos gigantes del fútbol colombiano juntos, compartiendo un momento de respeto y hermandad, fue celebrada por todos. La cifra mencionada, 715 goles entre ambos, no solo habla de una carrera llena de éxitos, sino también del impacto duradero que han tenido en la historia del deporte en Colombia.

Dayro Moreno, actualmente figura del equipo de Manizales, y Falcao, flamante refuerzo de Millonarios, siguen escribiendo capítulos emocionantes en la liga nacional. El fútbol los reunió en un escenario icónico como El Campín, pero su conexión va mucho más allá de los colores. Son referentes, modelos a seguir y, sobre todo, representantes de la pasión con la que se vive este deporte en Colombia.