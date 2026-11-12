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Resultado Super Astro Sol hoy, 12 de noviembre: número y signo ganador del sorteo

Resultado del Super Astro Sol hoy, 12 de noviembre de 2026. Revise el número ganador, el signo zodiacal y confirme si su apuesta fue una de las premiadas.

Resultado Super Astro Sol hoy, 12 de noviembre: número y signo ganador del sorteo
Foto: Super Astro Sol y diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

noviembre 12 de 2026
01:48 p. m.
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El Super Astro Solrealizó un nuevo sorteo este jueves 12 de noviembre de 2026. Quienes participaron pueden revisar el número de cuatro cifras y el signo zodiacal de la jornada para saber si su apuesta resultó premiada.

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El monto depende de cuántas cifras acertaron, del signo y del valor registrado en el tiquete.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 12 de noviembre de 2026

La combinación ganadora del sorteo de este jueves fue la siguiente:

  • Número ganador: XXXX
  • Signo zodiacal: X

Antes de comparar las cifras, revise que el comprobante corresponda al sorteo Super Astro Sol del 12 de noviembre.

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El operador publica por separado los resultados de Sol y Luna. superastro.com.co Luego, compruebe si el signo de su apuesta coincide con el que salió en el sorteo.

Para llevarse el premio mayor en la modalidad de un solo signo, deben coincidir las cuatro cifras en el mismo orden y el signo zodiacal.

Si la combinación completa es diferente, revise las últimas tres o las últimas dos cifras, pues esos aciertos también pueden dar premio cuando coinciden con el signo ganador.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol y cuánto paga el premio mayor?

Para participar se elige un número entre 0000 y 9999, uno de los doce signos del zodiaco y el valor de la apuesta.

El operador permite jugar desde $500 por tiquete y fija un máximo de $10.000 por apuesta. superastro.com.co El registro se puede hacer en puntos autorizados o por los canales digitales habilitados.

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El premio mayor paga 42.000 veces el valor apostado. Acertar las últimas tres cifras y el signo paga 1.000 veces ese valor, mientras que acertar las últimas dos y el signo paga 100 veces.

Así, una apuesta con una base de $10.000 para el cálculo del premio podría pagar $420 millones antes de las retenciones que correspondan.

Si su combinación resultó premiada, conserve el comprobante y consulte con el operador dónde debe cobrar, ya que el trámite depende del monto que le corresponda.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*

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