Vélez sobre James Rodríguez: “Ver el fútbol griego se acercaría a una aberración total”

Este lunes James David Rodríguez Rubio anotó su primer gol con el Olympiacos en el fútbol griego. Se levantó por los aires y sacó un potente cabezazo. Después celebró a rabiar, con desahogo. Al respecto, Carlos Antonio Vélez habló en ‘Palabras mayores’ de Antena 2.

“Gracias a la alegría y éxtasis de las ‘viudas’ me enteré del gol de James Rodríguez. Buen gol. La verdad, a esa hora estaba en la panza de un avión, pero, independiente de eso, si me cuesta ver el fútbol italiano y el argentino, ver el griego se acercaría a una aberración total”, dijo el comentarista de RCN.

Vélez agregó: “Sí, es una noticia importante. Y lo es por el solo hecho de que esté jugando. Eso por lo menos hace que no sea tan impresentable e inmoral su convocatoria, como pasó en los amistosos de don Lorenzo al comienzo de su ciclo. Es que sin jugar a nadie le cabe en la cabeza, o a ser un humano que se considere apenas normal, que pueda ser convocado un jugador. De todas maneras, habrá que ver su evolución, que va a ser lenta en un equipo al que le cuesta ganar y en una liga tan primitiva como esa”.

“Si juega bien y está sano, vale. Para él y para todos. Advirtiendo que en la Selección hay que estar al 500 %, porque, si no, se queda uno sin Mundial. O se quedaba, porque lo que viene es mucho más cómodo. Ahora, no es solamente marcar un gol. Goles hacen todos. Pero es buena noticia. De ahí, a que lo nominen para ‘The Best’ o el Balón de Oro, me parece una exageración. Porque no va a faltar la viuda que lo intente. Más bien esto hace que se higienice su convocatoria”, profundizó el periodista, quien estará con el Canal RCN en el Mundial de Catar 2022 (20 de noviembre a 18 de diciembre).

Además, criticó el galardón que le otorgaron al Manchester City. “Eso debió ser una determinación política de esa revista (France Football)”. Lo calificó como una “payasada”.

Finalmente, se refirió al venidero partido de la Selección Colombia a un día de comenzar el Mundial de Catar y lo definió como “el partido de la tusa”.