Volvió a pasar: estrella mundial se perderá Catar 2022 por lesión

El delantero portugués Diogo Jota se perderá el Mundial debido a una lesión en una pantorrilla, anunció este martes el técnico del Liverpool, Jurgen Klopp.

El atacante de 25 años se lesionó en los últimos minutos de la victoria de su equipo contra el Manchester City, por 1-0, el domingo en partido de la Premier League.

"Malas noticias para Diogo. Se perderá el Mundial", dijo Klopp en una rueda de prensa previa al duelo del miércoles en casa con el West Ham.

"Una lesión bastante seria en el músculo de la pantorrilla. Una triste noticia para el chico, para Portugal y para nosotros", añadió.

"Ahora comienza el proceso de recuperación. Ese es el primer diagnóstico, que es bastante claro, y el resto vendrá en los próximos días", explicó el alemán.

After such a good night at Anfield mine ended in the worst way ! In the last minute one of my dreams collapsed 💔

I will be one more supporting from the outside, club and country, and fighting to be back as soon as possible 🙏

You'll Never Walk Alone pic.twitter.com/gKssZSnLZ1