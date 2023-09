Vélez: "James y Quintero no le quitan ni un Bon Bon Bum a un niño en la puerta de una escuela"

Para algunos irreverente, para otros, dice sin miedo las cosas como son. Carlos Antonio Vélez no es de grises o puntos medios, es de amores y odios. Y es que por sus comentarios elocuentes y sinceros de fútbol es que se ha ganado el respeto y reconocimiento a lo largo de sus más de 50 años en el periodismo deportivo colombiano.

En el último tiempo, sus comentarios más punzantes han ido hacia la Selección Colombia y sus referentes, sobre todo después del estrepitoso fracaso en la eliminatoria anterior camino a Catar 2022. Sin piedad, el ahora comentarista del Canal RCN ha responsabilizado a los más experimentados por haber flaqueado en momentos importantes y llenarse de egos cuando las circunstancias invitaban a la necesidad de unidad.

Pero lo que ha sorprendido a varios es el buen gusto que ha tenido Carlos Antonio Vélez por el nuevo proceso al mando de Néstor Lorenzo. En cada partido resalta la capacidad de planeación y lectura del entrenador argentino para no solo lograr los resultados, sino también mostrar un alto vuelo. No obstante, sus críticas van dirigidas hacia la convocatoria de algunos jugadores que para él ya no tienen credenciales para seguir vistiendo la camiseta nacional.

"Con James, Quintero y Mina no se puede jugar fútbol moderno"

Una vez salió la lista de llamados para la primera fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, Vélez estuvo en Los Suplentes, el space de Twitter de NoticiasRCN.com para analizar el presente de varios de los citados y lo que le pueden aportar al equipo contra Venezuela y Chile. Como ha sido tendencia suya, se fue de frente contra las convocatorias de James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Yerry Mina asegurando que no tienen las cualidades que demanda el fútbol de hoy y la idea de juego de Néstor Lorenzo de correr y de sacrificio.

"Con esta selección vamos a clasificar y de pronto con una peor. Pelear la Copa América, no. Hay que hacerle algunos ajustes a este equipo, pero a mi me gustó mucho la convocatoria de (Richard) Ríos y el regreso de Sinisterra, Jhon Córdoba, en fin. Este equipo necesita unos ajustes. Yo no creo que uno vaya a jugar fútbol moderno con James, Quintero y Mina, yo no creo", soltó.

La explicación a esto último fue: "A Lorenzo le he visto parar equipos con mucha actitud y con un trabajo que se basa en la recuperación de balón inmediata en campo contrario. No, eso no lo podemos hacer con James y Quintero que no le quitan un Bon Bon Bum a un niño en la puerta de una escuela. Ahí tenemos que hacer un equipo con nueve jugadores que marquen y once que jueguen. No, en el fútbol de hoy, once marcan y once juegan".

Para seguir exponiendo su punto, Vélez comparó a los tres jugadores con varias de las referentes de la Selección Colombia femenina, asegurando que sí tienen el sacrificio de ayudar según lo indique el contexto del partido y sin importar su posición, sino que se adaptan a los roles que indique el juego, como, según él, funciona el fútbol moderno.

"Ahí está la lección de la selección femenina. Uno ve a Catalina Usme corriendo para arriba y para abajo. A Leicy Santos, que es una chiquitica, yendo a pelear balones en el área propia y después hacer golazos como el que le hizo a Inglaterra. Ese es el fútbol de hoy así a muchos no les guste. Yo sí me actualizo todos los días y creo en todas las actividades de la vida. ¿Qué tal uno saliendo ahora con bota campana a la calle? No no no. Y no es un tema de moda, hoy se juega de otra manera y el fútbol de Lorenzo que hizo contra Alemania y contra Irak es de alto vuelo, fútbol moderno", indicó.

En esa línea, reveló que "esa selección es la que más me ha gustado después de la de Queiroz contra Argentina en la Copa América de Brasil 2019. Ese es el equipo que a mi me gusta, un equipo invasivo, que va a campo contrario, que pelea balones, que ataca y defiende, que ataca bien sin regalarse. Eso se puede hacer con jugadores que tengan esa posibilidad, y aquí hay jugadores que sinceramente no lo pueden hacer".

"Los veteranos deben tener un hoy"

Carlos Antonio Vélez también aseguró que es partidario de que la renovación de la Selección Colombia sea transitoria y con algunos veteranos y de experiencia abordo, como se está haciendo ahora, pero con la diferencia que esos jugadores deben estar vigentes y con minutos en sus clubes, cosa que no pasa con James, Quintero y Mina en sus nuevos clubes.

Sí, acá hay una renovación y la admito, por eso creo que hay coherencia en la convocatoria. Pero no puedo decir lo mismo en el aporte de los veteranos. Tienen que ser veteranos con recorrido, con un hoy y que de verdad lleguen a aportar. Estoy hablando sobre el papel, y es lo que ha demostrado toda esta fase de preparación.

