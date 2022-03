Carlos Antonio Vélez: “A mi me dicen que Nacional no le hizo oferta a Crespo”

Luego de darse a conocer la salida del entrenador Alejandro Restrepo del banquillo de Atlético Nacional, se comenzaron a acercar los diferentes entrenadores que estarían en el radar de las directivas del equipo verdolaga, uno de ellos y el más sonado fue Hernán Crespo, entrenador argentino y exjugador de la Selección de Argentina.

Lea también: Macnelly Torres dio a conocer el candidato que le gustaría en el banquillo de Atlético Nacional

En las últimas horas, se dio a conocer que Atlético Nacional presentó una oferta formal al entrenador argentino, quien supuestamente habría rechazado la propuesta que le hizo el club colombiano.

Teniendo en cuenta o anterior, el periodista Carlos Antonio Vélez, dio a conocer en su programa Palabras Mayores de Antena 2, que las directivas de Atlético Nacional no ha presentado ninguna oferta a ningún entrenador que esté en carpeta de equipo, simplemente se han texteado y han preguntado.

“Me causo impresión el día ayer escuchar que Hernán Crespo no acepto la propuesta de Nacional, según lo que me han dicho, no sé si me están mintiendo es que Atlético Nacional no le ha hecho propuesta a nadie”, aseguro el periodista deportivo.

Lea también:¡Por la remontada! Con varias novedades Atlético Nacional recibe a Olimpia en Medellín

De igual forma aseguró que los intercambios de mensajes y llamadas no solo se han hecho con Crespo sino con todos los entrenadores que se tienen en el radar del equipo verdolaga, asegurando que no es lo mismo preguntar a presentar una oferta formal.

“Simplemente, han preguntado, han texteado algunas personas vinculadas con algunos técnicos que, si estarían disponibles para venir a trabajar, acá se confunden preguntar con una propuesta. Eso lo han hecho con Crespo y unos más”, finalizo Carlos Antonio Vélez.

Lea también:¿Fortín? Así le ha dio a Atlético Nacional enfrentando a Olimpia de local

Con esta versión quedo claro que son varios los técnicos que estarían en el radar de las directivas del equipo antioqueño y que quieren tomar una buena decisión para volver a poner al equipo ‘verdolaga’ en los primeros puestos del fútbol colombiano.

Candidatos para dirigir al Atlético Nacional

Luego de darse a conocer la destitución del entrenador Alejandro Restrepo, se comenzaron a rumorar diferentes entrenadores que estaría cerca de llegar al banquillo, entre ellos Hernán Crespo, quien habría rechazado la propuesta que presentó el equipo colombiano.

Otro de los nombres que comienzan a rondar por las oficinas antioqueñas son, Juan Carlos Osorio y Reinaldo Rueda, aunque solo son rumores. Por ahora las directivas del equipo siguen revisando las hojas de vida para tomar la mejor decisión sobre el entrenador que llegará.