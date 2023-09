Carlos Antonio Vélez lanzó fuerte dardo contra referentes de la Selección Colombia

El inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para Colombia ha dejado varios comentarios entre los aficionados del fútbol colombiano, quienes por diferentes medios han dado a conocer su opinión de lo que fue los compromisos del equipo de Néstor Lorenzo frente a Venezuela y lo que fue el partido frente a Chile.

Uno de los que dio su punto de vista de lo que fue el último compromiso del equipo nacional contra Chile fue Carlos Antonio Vélez, quien por medio de su editorial en Palabras Mayores de Antena 2, dejó claro que el terreno de juego del Monumental de Chile fue un factor importante para que Colombia no pudiera hacer su juego.

“La cancha de ayer era un patatal y venir a ignorar que la cancha condiciona es una necedad o mala leche. Esos campos condicionan, es un terreno de juego peligroso y por eso condiciona la forma de jugar (…) Ese patatal le favoreció a Chile, que es el equipo físico y que mete, más no a Colombia, que es un equipo que pone a rodar la pelota”, aseguró el reconocido periodista del Canal RCN.

Además, dejó claro que el punto obtenido por el equipo nacional en Chile es muy importante para las aspiraciones del equipo, teniendo en cuenta la forma de jugar de la ‘Roja’, que tuvo un planteamiento totalmente distinto con relación al compromiso frente a Uruguay.

“Primero toca decir que el punto es un puntazo. Yo dije que si Chile repite el partido que hizo contra Uruguay, nosotros tenemos que ganar, pero resulta que el rival fue otro, teniendo en cuenta la difícil situación que está viviendo el entrenador en este país. Además, jugaron en condición de local”, añadió Carlos Antonio Vélez.

Dardo de Carlos Antonio Vélez a los referentes de la Selección

Por último, el analista deportivo del Canal RCN criticó fuertemente la inclusión de algunos jugadores en el segundo tiempo, afirmando que es hora de que den un paso al costado, teniendo en cuenta que están viviendo del nombre y en la actualidad, su rendimiento deportivo no es el adecuado para portar la camiseta de la selección.

“Somos un equipo que está en una etapa de renovación y que lentamente algunos jugadores se tendrán que ir (…) No entiendo la razón por la que el entrenador ingresó al terreno a James y Quintero. Yo tengo unas conclusiones de estos dos partidos que son: 1. Colombia no hace goles fácilmente, 2. Lorenzo para bien los equipos, pero convocó mal, 3. En las convocatorias sobran varios y faltan varios, ustedes saben a qué me refiero, hay jugadores que viven del nombre, ya no dan más o acaso es ¿obligación llamarlos?”, finalizó Carlos Antonio Vélez.

