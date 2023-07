Carlos Antonio Vélez desmintió a Jesurún y reveló la historia de la salida de Pékerman

Para nadie es un secreto que José Néstor Pékerman es uno de los entrenadores que ha marcado la historia de la Selección Colombia, teniendo en cuenta el rendimiento deportivo que logró el equipo nacional durante su estadía en nuestro país, haciendo que cinco años después se siga hablando del entrenador argentino.

Aunque tuvo grandes logros con la Selección Colombia, hay personas que han sido muy críticos por la dirigencia de Pékerman. Uno de los que siempre ha mostrado su inconformismo es Carlos Antonio Vélez, periodista deportivo del Canal RCN y que reveló la historia que hay detrás de la salida del argentino del equipo nacional y la cual ha generado todo tipo de comentarios en los últimos años.

En conversaciones con César Augusto Londoño, periodista de Caracol Radio, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, afirmó que la salida de José Pékerman en el 2018 fue una decisión del argentino. Sin embargo, esta afirmación fue desmentía por Carlos Antonio Vélez, quien reveló la historia de la salida de ‘don José’.

“Don Ramón es un magnífico político, al doctor Jesurún lo conozco perfectamente. Él dice muchas verdades, pero algunas incompletas”, aseguró el periodista deportivo en su columna de opinión ‘Palabras Mayores’ de Antena 2.

Historia de la salida de Pékerman de Colombia

Además, Carlos Antonio Vélez reveló el otro pedazo de la historia que no contó Ramón Jesurún en la entrevista en mención, dejando claro que la continuidad del argentino al mando de la Selección Colombia estaba en duda desde el inicio del Mundial de Rusia 2018.

“El señor (José Pékerman) salía de Colombia sí o sí, ya estaban podridos con sus procederes, estuvo 7 años y mucha gente se dio cuenta de cómo hacían las cosas él y su grupo. Y aquí, a vista y paciencia de la gran mayoría, porque estaban convencidos de que estaba haciendo un excelente trabajo, qué horror y qué mediocridad tan grande, se le mantuvo pese a que se sabía qué hacía y deshacía”, afirmó Carlos Antonio Vélez.

De igual forma, aseguró que miembros de la junta directiva de la FCF le informaron que durante el Mundial de Rusia, la Federación Colombiana de Fútbol ya estaba buscando el reemplazo del argentino.

“Ya le estaban buscando el reemplazo, desde Rusia, desde el mismísimo Mundial. Un dirigente me dijo, el día que le ganamos a Francia, en París: ‘El señor no va, no será más técnico de Colombia, así gane el Campeonato del Mundo, no va a ser más el técnico de Colombia’ y empezaron a buscar el técnico que querían”, añadió el periodista.

