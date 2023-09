Vélez sobre el plan de Néstor Lorenzo contra Ecuador: "No lo golearán, porque nadie se va a parar"

Néstor Lorenzo ha tenido un arranque prometedor con la Selección Colombia. El entrenador argentino, de 57 años, está invicto en los diez partidos con la 'tricolor': siete triunfos y tres empates. El combinado nacional empezó las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con el 'pie derecho'. Venció a Venezuela en Barranquilla y empató con Chile, en Santiago.

Para mantener esta imbatibilidad, Lorenzo tiene un plan para las próximas jornadas. El próximo 12 de octubre, se verá las caras con Uruguay, una selección que mostró un altísimo nivel contra 'La Roja', pero que sufrió una remontada contra Ecuador y dejó puntos en el camino.

La última vez que Colombia recibió a los 'charrúas' en el 'coloso de la Ciudadela' se llevó una goleada. El seleccionado que comandaba Carlos Queiroz perdió 0-3 y generó una gran decepción en la afición que llegó al escenario atlanticense. Así las cosas, Lorenzo intentará doblegar a un rival directo en estas clasificatorias y revivir el temor de los rivales en Barranquilla.

Cinco días después, el cuadro nacional viajará a Quito para verse las caras con la 'Tri' en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. En su última visita, la 'amarilla' fue goleada 6-1, resultado que provocó el despido del estratega portugués.

Para competir contra la selección de Félix Sánchez Bas, el exentrenador de Melgar tiene preparado un ingenioso plan. Después del partido contra Uruguay, viajaría "a Medellín y entrenar en Guarne (2 mil metros sobre el nivel del mar) para (domingo o lunes) ir a Quito (2.800 metros sobre el nivel del mar)", afirmó el periodista Sebastián Vargas en 'X'.

La opinión de Carlos Antonio Vélez sobre esta estrategia

"Me parece muy bien que tenga un plan, pero tranquilo no lo golearán y no creo que eso se repita simplemente, ¡porque nadie se va a parar!", dijo el comentarista de Canal RCN.