Deportivo Cali regresó a la victoria y se acerca a los 8: así venció a Pereira

Deportivo Cali volvió a sonreír en la Liga BetPlay tras cortar una racha de dos partidos sin ganar.

El equipo ‘azucarero’ se impuso 1-0 ante Deportivo Pereira en un duelo clave para sus aspiraciones de clasificar al grupo de los ocho. Con este resultado, el conjunto vallecaucano tomó aire en la tabla y se ilusiona nuevamente con meterse entre los mejores del campeonato.

El compromiso se definió por detalles, en un partido cerrado y con pocas opciones claras. Sin embargo, Cali supo aprovechar su momento y terminó celebrando ante su gente.

Avilés Hurtado marcó la diferencia

El único gol del encuentro llegó al minuto 39’, cuando Avilés Hurtado apareció para definir y darle la ventaja al Deportivo Cali desde el punto blanco del penalti.

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Pereira, por su parte, intentó reaccionar, pero careció de efectividad en los metros finales, lo que le impidió igualar el marcador antes del descanso.

Penal atajado y tabla apretada

En el segundo tiempo, Deportivo Pereira tuvo la gran oportunidad de empatar el compromiso desde el punto penal. Sin embargo, el arquero Alejandro Rodríguez se convirtió en figura al detener el cobro y mantener la ventaja para su equipo.

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Con esta victoria, Deportivo Cali llegó a 19 puntos y se ubica en la décima posición, con una diferencia de gol de +3, quedando cerca del grupo de los ocho. Por su parte, Pereira sigue complicado en el fondo de la tabla, siendo colero con apenas 6 unidades.

El triunfo le devuelve la confianza al Cali, que ahora apunta a mantener la regularidad en la recta final del torneo.