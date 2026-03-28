CANAL RCN
Deportes

Deportivo Cali regresó a la victoria y se acerca a los 8: así venció a Pereira

Deportivo Cali volvió al triunfo tras vencer a Pereira y se acerca al grupo de los ocho. Así fue el partido, el gol de Hurtado y la atajada clave que definió el resultado.

Cali venció al Pereira
Foto: Deportivo Cali

Noticias RCN

marzo 28 de 2026
10:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Deportivo Cali volvió a sonreír en la Liga BetPlay tras cortar una racha de dos partidos sin ganar.

El equipo ‘azucarero’ se impuso 1-0 ante Deportivo Pereira en un duelo clave para sus aspiraciones de clasificar al grupo de los ocho. Con este resultado, el conjunto vallecaucano tomó aire en la tabla y se ilusiona nuevamente con meterse entre los mejores del campeonato.

Polémica en el FPC: prohíben ingreso al estadio a equipo profesional
RELACIONADO

Polémica en el FPC: prohíben ingreso al estadio a equipo profesional

El compromiso se definió por detalles, en un partido cerrado y con pocas opciones claras. Sin embargo, Cali supo aprovechar su momento y terminó celebrando ante su gente.

Avilés Hurtado marcó la diferencia

El único gol del encuentro llegó al minuto 39’, cuando Avilés Hurtado apareció para definir y darle la ventaja al Deportivo Cali desde el punto blanco del penalti.

Deportivo Cali sufrió duro golpe ante Alianza y así quedó en la tabla del descenso de 2026
RELACIONADO

Deportivo Cali sufrió duro golpe ante Alianza y así quedó en la tabla del descenso de 2026

Pereira, por su parte, intentó reaccionar, pero careció de efectividad en los metros finales, lo que le impidió igualar el marcador antes del descanso.

Penal atajado y tabla apretada

En el segundo tiempo, Deportivo Pereira tuvo la gran oportunidad de empatar el compromiso desde el punto penal. Sin embargo, el arquero Alejandro Rodríguez se convirtió en figura al detener el cobro y mantener la ventaja para su equipo.

Equipo grande del FPC confirmó nuevo presidente y publicó comunicado oficial
RELACIONADO

Equipo grande del FPC confirmó nuevo presidente y publicó comunicado oficial

Con esta victoria, Deportivo Cali llegó a 19 puntos y se ubica en la décima posición, con una diferencia de gol de +3, quedando cerca del grupo de los ocho. Por su parte, Pereira sigue complicado en el fondo de la tabla, siendo colero con apenas 6 unidades.

El triunfo le devuelve la confianza al Cali, que ahora apunta a mantener la regularidad en la recta final del torneo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

IA predice el resultado de Colombia vs. Francia: así quedaría el amistoso internacional

Selección Colombia

DT de Francia elogió a Colombia y la comparó con Brasil: esto dijo Didier Deschamps

Unión Magdalena

Polémica en el FPC: prohíben ingreso al estadio a equipo profesional

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 28 de marzo de 2026: conoce el premio mayor

Consulta los resultados de la Lotería de Boyacá del 28 de marzo de 2026. Revisa el premio mayor, números ganadores y qué hacer si resultaste ganador.

Estados Unidos

Estados Unidos envía 3.500 soldados a Medio Oriente tras cuatro semanas de la escalada militar

El Estrecho de Ormuz permanece cerrado elevando los precios del petróleo, mientras continúan los bombardeos en Kuwait y Líbano.

Congreso de la República

Proyecto de ley busca poner restricciones al uso de celulares dentro de los colegios en Colombia

Redes sociales

La verdadera razón por la que Westcol terminó en la cárcel La Picota: video es viral

Enfermedades

Gobierno llevó a cabo vacunatón gratuita contra el VPH para eliminar el cáncer del cuello uterino