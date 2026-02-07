"Murió sirviendo a Colombia": el duro mensaje de Carlos Queiroz antes del duelo contra la Selección

Carlos Queiroz volverá a cruzarse con la Selección Colombia, esta vez como entrenador de Ghana, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, más allá del análisis futbolístico del compromiso, el técnico portugués dejó una reflexión que conmovió a muchos al recordar a una persona que hizo parte de su cuerpo técnico durante su paso por el combinado nacional.

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En la conferencia de prensa previa al partido de este viernes en Kansas City, Queiroz elogió el presente del equipo dirigido por Néstor Lorenzo y destacó el crecimiento que ha mostrado durante el torneo. Aun así, también aprovechó para enviar un mensaje sobre una deuda que, a su juicio, sigue pendiente con uno de sus colaboradores más cercanos.

Carlos Queiroz elogió el presente de la Selección Colombia

El estratega de 73 años aseguró que la Colombia actual mantiene muchas de las virtudes tácticas que él buscó implementar cuando estuvo al frente del equipo entre 2019 y 2020.

"Colombia es un equipo muy bien organizado, con mucha disciplina, con jugadores muy buenos en todas sus posiciones", afirmó el entrenador portugués.

Queiroz explicó que estudió con detalle el empate sin goles entre Colombia y Portugal durante la fase de grupos, compromiso en el que consideró que el conjunto cafetero mostró un alto nivel.

"Hice un análisis cuidadoso del partido de Colombia contra Portugal y estuvo muy bien. Pero mañana es otra historia, no es Portugal la que está delante de Colombia, es Ghana", manifestó.

El entrenador también descartó los rumores sobre una supuesta mala relación con James Rodríguez durante su paso por la Selección. "No sé por qué dicen que no conectó conmigo, es una situación a hablar con él, no conmigo", aseguró, al tiempo que recordó que dirigir a Colombia fue "un honor", pese a que coincidió con el difícil periodo de la pandemia.

El mensaje que recordó a un integrante de su cuerpo técnico

La declaración que más impacto generó llegó cuando Queiroz habló de su exentrenador de porteros, quien falleció en febrero de 2021.

“Aprovecho para recordar que nuestro entrenador de porteros murió sirviendo a Colombia, con los daños del Covid, después de una depresión muy grande, se quedó solo en Bogotá, 21 días encerrado en un cuarto, sin apoyo. Tengo la obligación de recordar para mañana, que juntos podamos celebrar la vida y recordarle a la Federación de Colombia que tiene una oportunidad al final, mañana, de reparar aquello que ha pasado con Des McAleenan, con su familia”,

Aunque Queiroz no profundizó en los detalles de su afirmación, su mensaje reabrió el debate sobre el reconocimiento que, según él, merece quien dedicó gran parte de su vida a la delegación nacional.

Mientras tanto, el foco deportivo estará puesto en el duelo entre Colombia y Ghana, un partido que definirá cuál de las dos selecciones avanza a los octavos de final del Mundial 2026.

Recuerde que puede ver este partido este viernes 2 de julio desde las 8: 30 p.m. por el Canal RCN y todos sus canales.