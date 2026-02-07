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Confirman la muerte de alias Marlon a manos de un francotirador: video habría sido alterado

Noticias RCN confirmó con el comandante de las fuerzas militares que el video en el que aparece alias Marlon en las elecciones presidencial fue manipulado.

Confirman la muerte de alias Marlon a manos de un francotirador: video habría sido alterado
Foto: Emisión Noticias RCN

Noticias RCN

julio 02 de 2026
06:21 p. m.
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En medio de la polémica que se generó tras la difusión de un video en el que supuestamente aparecía alias Marlon el pasado 21 de junio, durante la segunda vuelta presidencial, después de haberse notificado su neutralización, se confirmó su deceso.

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Noticias RCN pudo confirmar que alias Marlon, el cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca y mano derecha de ‘Iván Mordisco’ está muerto.

De acuerdo con la información entregada por el comandante general de las fuerzas militares, el general Hugo López, el video que se conoció hace pocos días donde el cabecilla estaría hablando sobre las elecciones presidenciales, el militar aseguró que el video estaría alterado y manipulado.

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Un francotirador asesinó a alias Marlon

El alto oficial aseguró que el cabecilla de las disidencias cayó gracias al trabajo de un francotirador que lo neutralizó en medio de un operativo.

Al mismo tiempo, el general López informó que hay una alta recompensa para ubicar el cuerpo de alias Marlon.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve.

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