Carlos Sánchez se fue "triste" de Santa Fe y criticó al hincha colombiano: “No me sentí valorado”

La primera experiencia de Carlos Sánchez en el fútbol colombiano no fue la mejor. 'La Roca', que debutó en el balompié local con Santa Fe después de una notable carrera en el extranjero, no se sintió "valorado" y terminó saliendo del país, rumbo a la liga argentina.

Sánchez llegó al 'león' después de vestir la camiseta de ocho equipos y 18 años afuera de Colombia: Danubio y River Plate, de Uruguay; Valenciennes, de Francia; Elche y Espanyol, de España; Aston Villa, West Ham y Watford, de Inglaterra; y la Fiorentina, de Italia. En ese tiempo, disputó dos Mundiales y tres ediciones de la Copa América.

Curiosamente, fue con los 'cardenales' con quienes ganó su primer título profesional, la Superliga 2021. Más allá de esa dulce conquista, Sánchez se fue del equipo capitalino con un 'mal sabor de boca'.

“Yo la verdad es que en Colombia, no solo a mí, no le damos valor a lo que es el patrimonio de su gente, de lo que es Colombia como país, nuestra cultura, nuestra sociedad. Me ha pasado que uno llega a Colombia y después de tantos años de representar al país, porque uno es embajador, y volver a Colombia después de toda mi carrera fuera, me fui desilusionando de cómo no se valora lo que uno ha hecho por el fútbol, por el país, yo no me sentí valorado realmente. Y no es que necesite eso para vivir, pero uno llega a otro lado y lo tratan mejor, le dan el lugar, porque uno se lo ha ganado. Yo en Colombia no me sentí valorado, lo he sentido por otro lado”, empezó diciendo el mediocampista chocoano, en una entrevista con 'Caracol Radio'.

"No me sentí valorado"

“No solo en Santa Fe, no es Santa Fe en especifico, yo terminé sin ningún problema. Mi idea nunca fue ir y hacerme el dramático, yo me puse al servicio de Santa Fe, no exigí nada, yo quería aportar mi 'granito de arena' para que todo mejorara en Santa Fe, por parte de la prensa y todo lo que es el fútbol. No me sentí valorado, cosa que no puedo decir de otro lado”, aseguró el experimentado volante, de 36 años.

El trato preferencial que reciben los extranjeros

“Cada uno hace una reflexión y puede dar su testimonio. Lo mío es que en Colombia llega un jugador extranjero y lo tratan mejor que al propio colombiano y le dan lo mejor y nos desvivimos por ese jugador, teniendo nosotros jugadores que han puesto el nombre de Colombia en lo alto, esos jugadores, o esos cantantes, tenemos como sociedad que cuidarlos y tratarlos como embajadores de cultura. Yo en Colombia me sentí nada; ‘Carlos Sánchez, llegó, jugó en las cuatro mejores ligas del mundo, nadie habla de eso’. Es triste sentirme mejor tratado en un lugar diferente a mi país”, concluyó 'La Roca'.