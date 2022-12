Carlos Sierra comparó las hinchadas del Junior y el América: ¿en qué se diferencian?

La ventana de fichajes del fútbol colombiano sigue en constante movimiento durante este fin de año, ya que los grandes clubes quieren reforzar sus filas de cara a la próxima temporada y el Junior de Barranquilla, como es costumbre en los últimos años, pretende los mejores nombres para su plantel por lo que firmó al mediocampista Carlos Sierra.

El volante de perfil zurdo es uno de los jugadores con más experiencia en esa posición e ilusiona a la directiva del club barranquillero por ser de la costa Caribe. El proyecto del próximo año va a estar encaminado a futbolistas de la región.

Sierra caracteriza su fútbol en un ida y vuelta constante y su principal punto a destacar es que es un volante con mucho gol. Durante el último año con la camiseta del América de Cali marcó nueve tantos, una cifra considerable para su posición dentro del terreno de juego.

De esta manera, dejando atrás al conjunto escarlata, Sierra tendrá un nuevo reto y será ganarse el corazón de la hinchada barranquillera, lo cual conlleva bastante presión.

El futbolista de 32 años habló con el Vbar de Caracol Radio y dio a conocer sus razones para cambiar de equipo en el rentado nacional. “Quise cambiar de aire y apareció lo del Junior, estuve contento con lo que pasó y se tomó la decisión de quedarme en mi tierra. Uno como jugador quiere estar peleando y en Junior siempre se lucha arriba y pues con la buena intención y las ganas de luchar por un título en Barranquilla”, aseguró.

Hinchadas del Junior y el América

Sierra fue preguntado por las aficiones del país y el jugador fue claro en su comparación con la hinchada del América y la del Junior, su nuevo club.

“América es un equipo muy grande en Colombia, una hinchada que se hace sentir y expresa mucho calor en todo lugar que vaya, Junior está más centrado en la costa: la hinchada de Junior, está en todo lado, pero es más regionalizado por decirlo así, América es más nacional”, expresó el jugador que ha vestido la camiseta roja durante 5 años, en dos periodos.

Finalmente, el zurdo indicó que su marcha del América se debe únicamente al buscar nuevos retos en su carrera deportiva. “Ya había cumplido varios objetivos y ya era una necesidad de cambiar, de buscar otras cosas y en ese panorama se presentó el Junior y más teniendo en cuenta que es mi ciudad, mi casa y que voy a estar más cerca de mi ciudad y mi familia. Me gusta mucho más el reto. Al firmar no me imaginé todo lo que ellos sintieron sobre que me iban a tener más cerca, es una sensación muy bonita”, concluyó.