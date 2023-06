Carlos Valdés 'explotó' en redes sociales: "Gané más títulos que Millonarios en los últimos 45 años"

El sábado pasado, Millonarios logró su anhelada estrella número 16 en una final soñada contra Atlético Nacional. Los dirigidos por Alberto Gamero ganaron por 3-2 en la tanda de penaltis y cortaron una 'sequía' de cinco años en el ámbito liguero. Esta consagración generó malestar en algunos sectores, ya que el proceso del entrenador samario fue reprobado por algunos individuos, como Carlos Valdés, exdefensor de Independiente Santa Fe.

Valdés, ahora panelista en 'ESPN', criticó y cuestionó la legitimidad del proyecto de los 'azules' en reiteradas ocasiones. "Hubo gente que dijo que no tenía ni siquiera rival. Metieron una burbuja no sé de dónde y ahora sí tienen miedo", expresó en su momento el excentral caleño. "No representa lo que ha sido Colombia", fue otra de las desafortunadas acusaciones que hizo el otrora futbolista.

El vallecaucano también sugirió que Millonarios era favorecido por los árbitros. "Que se equivoquen reiteradamente a favor de Millonarios hay que comenzar a decirlo y revisarlo", afirmó en el programa televisivo.

Pues bien, la hinchada 'embajadora' esperó al momento justo y le dejó varios recados a Valdés, luego de la conquista de Millonarios en El Campín.

Los 'azules' se acordaron de Valdés

Un internauta le escribió el siguiente mensaje a Valdés en Twitter: "¿Cómo te vas a acomodar hoy después de tres años dándole a Gamero y a Millos? Campeones, cerrándole la boca a tanto perdedor que nunca le ganó a nadie. Eterno suplente, te quiero ver subiendo al bus del campeón".

El central 'explotó' por el comentario y respondió: "Gané más títulos yo en mi carrera que ese equipo en 45 años. Lea".

El defensor se equivocó en sus cuentas

Pues bien, varios hinchas del 'ballet azul' hicieron cuentas y expusieron la mentira del exjugador de la Selección Colombia.

Desde 1978, Millonarios ganó 10 títulos: seis ligas (1978, 1987, 1988, 2012-II, 2017-II y 2023-I), dos ediciones de la Copa Colombia (2011 y 2022), una Superliga (2018) y una Copa Merconorte (2001).

Valdés, contando títulos de Reservas y torneos juveniles con la Selección Colombia, ganó ocho: Torneo de Reservas 2003, Primera B 2004, Liga con América (2008), Copa Colombia 2009, Superliga 2013, Copa Sudamericana 2015, Campeonato Uruguayo 2014/15, Sudamericano Sub-20 2005 y Juegos Centroamericanos y del Caribe 2006.