CANAL RCN
Deportes Video

Carmelo Valencia se graduó del colegio a sus 41 años y anunció que no dejará de estudiar

El exdelantero chocoano terminó su etapa como bachiller, luego de que anunciara que comenzaría a estudiar tras retirarse del fútbol.

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
08:33 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Carmelo Valencia, reconocido por su trayectoria en clubes como Atlético Nacional, Millonarios y Junior, alcanzó uno de los hitos más significativos de su vida fuera de las canchas: recibir su diploma de bachiller a los 41 años.

Gol colombiano en la Europa League: el 'Cucho' Hernández volvió a marcar con Betis
RELACIONADO

Gol colombiano en la Europa League: el 'Cucho' Hernández volvió a marcar con Betis

Después de tres años de estudio en el Bachillerato Autodirigido del Centro Inca, culminó su proceso educativo en una ceremonia realizada en el Hotel Dann Carlton, donde estuvo acompañado por sus jóvenes compañeros de aula.

Este paso, que calificó como “un sueño hecho realidad que venía persiguiendo desde su etapa como futbolista”, representa para Valencia un compromiso cumplido consigo mismo y con su familia. Según afirmó, terminar el bachillerato era una meta que deseaba honrar desde hace años, incluso durante los momentos más exigentes de su carrera deportiva.

“Nunca es tarde”: disciplina y constancia fuera de la cancha

El Centro Inca destacó la dedicación del exdelantero, resaltando su disciplina, asistencia constante y cumplimiento de los requisitos académicos. Sus calificaciones se ubicaron entre los niveles superior y alto, un reflejo de su enfoque y compromiso en esta nueva etapa educativa.

Fanáticos y excompañeros celebraron su logro en redes sociales, reconociendo su ejemplo de superación y recordando que, más allá de su capacidad goleadora y velocidad en la cancha, siempre ha sido un referente de trabajo, responsabilidad y formación integral.

Él mismo reafirmó este mensaje señalando que “la edad no tiene nada que ver” cuando existe determinación para dejar una huella e inspirar a niños y jóvenes.

'Tutunendo' y su camino hacia la universidad y el emprendimiento

Tras completar su bachillerato, Carmelo Valencia iniciará estudios universitarios en Administración de Empresas. Su objetivo es claro: fortalecer su conocimiento en el mundo de los negocios y avanzar en su propósito de convertirse en empresario.

Señaló que desea generar empleo desde Barranquilla para todo el país, y que esta formación será clave para la administración de su emprendimiento de buñuelos, conocido como ‘Tutubuñuelos’.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

La promesa argentina que Millonarios quiere fichar para el 2026: ¿De quién se trata?

Torneo BetPlay

Cúcuta Deportivo complicó su ascenso a primera división: cayó en la final de ida ante Real Cundinamarca

Copa Libertadores

Hinchas de Flamengo agredieron a periodista en transmisión en vivo: video

Otras Noticias

Dólar

Dólar en Colombia sigue con tendencia a la baja: así está su precio HOY viernes 28 de noviembre

Así abrió el precio de la divisa en el cierre de la última semana del penúltimo mes del año.

Donald Trump

Trump anuncia que suspenderá “la migración desde países del tercer mundo” permanentemente

El mandatario insiste en aplicar técnicas de migración a la inversa y revisar el estado migratorio de residentes permanentes provenientes de 19 países.

Atlántico

Niña de tres años quedó herida por bala perdida en Atlántico: detalles sobre su estado

Artistas

Manager de Pirlo se tatuó la cara de Blessd y ofreció dinero a quienes hicieran lo mismo

Enfermedades

Cambios en el estilo de vida que podrían prevenir el Parkinson, según expertos