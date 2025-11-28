Carmelo Valencia se graduó del colegio a sus 41 años y anunció que no dejará de estudiar

Carmelo Valencia, reconocido por su trayectoria en clubes como Atlético Nacional, Millonarios y Junior, alcanzó uno de los hitos más significativos de su vida fuera de las canchas: recibir su diploma de bachiller a los 41 años.

Después de tres años de estudio en el Bachillerato Autodirigido del Centro Inca, culminó su proceso educativo en una ceremonia realizada en el Hotel Dann Carlton, donde estuvo acompañado por sus jóvenes compañeros de aula.

Este paso, que calificó como “un sueño hecho realidad que venía persiguiendo desde su etapa como futbolista”, representa para Valencia un compromiso cumplido consigo mismo y con su familia. Según afirmó, terminar el bachillerato era una meta que deseaba honrar desde hace años, incluso durante los momentos más exigentes de su carrera deportiva.

“Nunca es tarde”: disciplina y constancia fuera de la cancha

El Centro Inca destacó la dedicación del exdelantero, resaltando su disciplina, asistencia constante y cumplimiento de los requisitos académicos. Sus calificaciones se ubicaron entre los niveles superior y alto, un reflejo de su enfoque y compromiso en esta nueva etapa educativa.

Fanáticos y excompañeros celebraron su logro en redes sociales, reconociendo su ejemplo de superación y recordando que, más allá de su capacidad goleadora y velocidad en la cancha, siempre ha sido un referente de trabajo, responsabilidad y formación integral.

Él mismo reafirmó este mensaje señalando que “la edad no tiene nada que ver” cuando existe determinación para dejar una huella e inspirar a niños y jóvenes.

'Tutunendo' y su camino hacia la universidad y el emprendimiento

Tras completar su bachillerato, Carmelo Valencia iniciará estudios universitarios en Administración de Empresas. Su objetivo es claro: fortalecer su conocimiento en el mundo de los negocios y avanzar en su propósito de convertirse en empresario.

Señaló que desea generar empleo desde Barranquilla para todo el país, y que esta formación será clave para la administración de su emprendimiento de buñuelos, conocido como ‘Tutubuñuelos’.